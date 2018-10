Lunedì 22 ottobre 2018 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. E tutti fremono per vedere che look sceglierà per questa sera. Metterà la parrucca o lascerà i suoi capelli al naturale? Già, la parrucca. Ma quindi è vero che Ilary Blasi porta la parrucca? Già. Ospite di Silvia Toffanin, la conduttrice del Grande Fratello Vip ha spiegato di indossare una parrucca dopo la domanda diretta della padrona di casa. Da un po' di tempo, sui social network, circolava questa indiscrezione, poi ripresa dalla stampa gossip italiana. "Volevo farti una sorpresa, volevo vedere la tua faccia", ha detto poi la Blasi. Ma perché questa scelta estrema? Semplice: la presentatrice ama cambiare pettinature e colori, ma ha paura di rovinare i capelli con troppi trattamenti. Ilary Blasi ha aggiunto che non si tratta affatto di una scelta strana dal momento che, anche sua nonna, negli anni '50, si concedeva questo vezzo. Continua a leggere dopo la foto

Nella puntata di Verissimo di cui è stata ospite, la Toffanin ha ripercorso la carriera della collega, a partire dalla nascita, gli spot pubblicitari da bambina e il primo film, Ovviamente non è mancato il ricordo di Passaparola, il programma per mezzo del quale sia la Blasi che la Toffanin hanno esordito come letterine. Il programma, condotto da Gerry Scotty, “sfornò” numerose celebrità della televisione. Oltre alla Blasi e alla Toffanin, anche Alessia Mancini fu una letterina di Passaparola. Continua a leggere dopo la foto

Nel servizio si è parlato anche della storia d'amore tra Blasi e Francesco Totti: i due stanno insieme da molti anni e hanno 3 figli: sono una delle coppie più belle in assoluto del mondo dello spettacolo. Ma torniamo a Ilary. La Blasi quest’anno ha rinunciato a malincuore alla conduzione de Le Iene: già impegnata nella conduzione del Grande Fratello Vip, ha capito che non sarebbe riuscita a fare bene entrambe le cose così ha rinunciato. Continua a leggere dopo la foto

Detto questo, torniamo alla parrucca. Dopo l’intervista a Verissimo, è arrivata la conferma che Ilary ne indossi una. E no, non è una trovata per depistare i suoi fan: è tutto vero. Significa che Ilary Blasi ha ancora i suoi bellissimi capelli lunghi. Solo che si diverte a cambiare nelle dirette del GF Vip. C’è la prova? Oh sì. La foto, “rubata” da un fan durante una cena di Ilary in un locale romano, è rimbalzata sui social ed è stata postata dallo stesso fan club ufficiale della conduttrice. “Visto che la foto è di questa sera (21 ottobre 2018, ndr), vi chiediamo gentilmente di chiudere la questione capelli (Nel caso ci fossero ancora dubbi). Il caso – per ora- è ufficialmente chiuso” ha commentato Ilary".

