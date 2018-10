Solo tre mesi fa, a luglio scorso, dopo una vacanza in barca con Paul McCartney in Italia, tra Portofino e Capri, lui si era inginocchiato e, anello a portata di mano, le aveva chiesto di sposarlo. La risposta ce l'aveva fatta sapere lei seduta stante a mezzo Instagram: “Ti amo più di quanto possa esprimere a parole. Sei il mio migliore amico e la mia anima gemella, non vedo l’ora di stare insieme per sempre. Sì, un milione di volte”, aveva scritto. E poi, in diretta da Pechino dove era volata per lavoro, aveva mostrato il (fantastico) solitario. L'aveva sottolineato che non vedeva l'ora di stare insieme a lui per sempre. Detto, fatto: tre mesi dopo quegli annunci social, la coppia si è sposata. In gran segreto, però. E infatti si è saputo a cose fatte, ancora da Instagram. Con una data, 10 ottobre 2018, un cuore rosso e l’immagine dei due sposi raggianti di felicità. Così la top model e conduttrice di Project Runway Karlie Kloss ha annunciato al mondo intero il suo matrimonio con Joshua Kushner. (Continua dopo la foto)



Lei, 26 anni, ha bisogno di poche presentazioni; lui, 33 anni, business man, è il fratello del più famoso Jared, il marito di Ivanka Trump. Si sono giurati amore eterno con una cerimonia semplice, con rito ebraico (la modella si è convertita poco prima delle nozze) , celebrata davanti a solo 80 invitati, i più intimi, nello stato di New York. La grande festa sarà in primavera, all’aperto, come da desiderio della sposa, scrive Vanity Fair. Uno degli ospiti ha rivelato alla rivista People che si è trattato di una cerimonia breve, molto intima e rilassata.

“Il matrimonio è stato intimo e commovente. I due erano felicissimi e molto emozionati”, ha rivelato l'insider a People. Poi, con la conferma del sì di Karlie, abbiamo scoperto che lei ha indossato un abito su misura firmato Dior. Una scelta quasi scontata visto il lungo rapporto lega la Maison guidata da Maria Grazia Chiuri alla top americana: Karlie Kloss aveva solo 17 anni quando posò per la sua prima campagna pubblicitaria Dior nel 2010. E due anni dopo aveva detto che per il giorno delle nozze avrebbe scelto un vestito della maison francese.

Visualizza questo post su Instagram 10.18.2018 ❤️ Un post condiviso da Karlie Kloss (@karliekloss) in data: Ott 18, 2018 at 5:20 PDT





A quanto pare al matrimonio non c'erano altre top model amiche di Karlie, ma c'erano Ivanka Trump (che in una dichiarazione ufficiale l'ha già definita la sua “nuova sorella”) e il marito. La Kloss, che oggi conduce Project Runway, avrebbe voluto fare la ballerina da grande, ma era troppo alta. Pazienza: è diventata una modella di fama mondiale. Poi nel 2014 ha smesso le ali da angelo di Victoria’s Secret per iscriversi alla New York University e l’anno dopo ha lanciato la no profit Kode with Klossy che organizza campi estivi per ragazze appassionate come lei di coding. E ora, dopo 6 anni d'amore, ha sposato l'uomo della sua vita.

