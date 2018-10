Dopo qualche settimana a Los Angeles, Fedez, Chiara Ferragni e il piccolo Leone sono ritornati a casa, a Milano. E sono pronti a cominciare insieme un nuovo capitolo della loro vita. Archiviate le polemiche con Striscia la Notizia per quella battuta di Ezio Greggio sull’operazione all'orecchio subita dal piccolo Leone (l'abbiamo raccontato qui), e il mea culpa dello stesso rapper, che ha ammesso di usare troppo i social (Questa situazione mi ha fatto capire che siamo figli di questa generazione e comunichiamo in un certo modo ma a volte è meglio tenersi le cose per sé quindi ovviamente è anche un po' colpa nostra, ed è giusto ammetterlo"), Fedez ha annunciato l’inizio di una nuova fase artistica. Sta infatti per tornare protagonista della scena musicale con un nuovo album e un nuovo tour che arriveranno dopo il grande successo ottenuto con la collaborazione con J-Ax. Lo ha fatto sapere a tutti i suoi fan a mezzo Instagram, sotto a una foto di famiglia: “Nuovo tour, Nuovo album, Nuovo Singolo. Non vedo l’ora!”, ha scritto. (Continua dopo la foto)

Ovviamente il post è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei suoi fan, che non vedono l’ora di ascoltare le nuove canzoni del proprio beniamino che ha scritto anche un brano per il figlio. Da Los Angeles, comunque, non sono tornati a mani vuote i Ferragnez. Scommettiamo che avranno fatto diverse spese, ma una in particolare ha scatenato l'ennesima bufera ai danni della coppia più social che ci sia. Tutto è iniziato con una serie di Instagram Stories in cui Chiara Ferragni mostra alcuni modelli di orologi preziosissimi.

L'influencer e il rapper vogliono farsi un 'regalino' ma senza escludere i follower, quindi fanno vedere le possibili scelte. Seguono diverse Storie e provee alla fine arriva la decisione: un Patek Philippe in oro rosa per Fedez e un Audemars Piguet in acciaio perla Ferragni. Entrambi i modelli, però, sono interamente ricoperti di diamanti e hanno anche prezzi molto simili. Già, i prezzi. Non c'è bisogno di aggiungere che stiamo parlando di orologeria di altissimo livello e di accessori per pochi eletti, quindi non stupisce che la cifra sia 'stellare'.

Visualizza questo post su Instagram But look at Leo’s face ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ott 14, 2018 at 10:40 PDT





Nel dettaglio, quello del rapper costa 70.500 euro, quello della fashion blogger 74.000 euro. Fatta la scelta, i due non hanno perso tempo e mostrato sui social i nuovi, preziosissimi, orologi taggando anche il gioielliere che glieli ha portati. Ma, figuratevi, molti fan non hanno apprezzato e si sono scagliati contro la coppia accusandola di ostentare la loro ricchezza. “Non basta un orologio ricoperto di diamanti per splendere, per essere bello”, ha scritto qualcuno a Fedez. Ma loro, Chiara e Federico, che difficilmente rispondono alle critiche, anche in questo caso hanno ignorato qualsiasi commento negativo e, come se niente fosse, hanno continuato a postare foto con i polsi in bella vista.

