Bimbo di 5 mesi gioca con il cane dei vicini e prende infezione agli occhi. Il piccolo ha contratto il cosiddetto parassita del cane e i medici si trovano costretti a togliergli undici vermiciattoli dagli occhi. Il piccolo, noto come Dong Dong, è stato portato all'ospedale di Xi'an N. 1 nella Cina nord-occidentale, dopo che la mamma ha notato irritazione nell'occhio del piccolo. I medici hanno esaminato Dong Dong e trovato, appunto, diversi vermi che si contorcevano sulla superficie del bulbo oculare. Usando pinzette speciali i medici sono stati in grado di rimuovere i vermi che si ritiene essere la cosiddetta 'callipaeda di Thelazia': un nematodi parassita. Ci sono voluti 21 minuti per i medici per rimuovere i vermi, strappandoli uno alla volta con una pinzetta. (Continua a leggere dopo la foto)



Il piccolo se l'è cavata con qualche goccia e adesso si è completamente ripreso anche se continua a prendere dei farmaci per prevenire l'isorgere di un'infezione, come riporta anche il Daily Mail. Ad attaccare i parassiti al bambino sono stati i cani del vicino di casa, con i quali il bambino sarebbe entrato a contatto, anche se in modo sporadico e con la supervisione degli adulti. A quel punto i dottori hanno scoperto che era affetto da una infezione da nematode e hanno rimosso diversi vermi che strisciavano sulla superficie del bulbo oculare così come all'interno della palpebra.(Continua a leggere dopo la foto)

Questi vermi più spesso colpiscono gatti, cani e altri animali, ma possono essere trasmessi all'uomo. Definito "verme dell'occhio orientale", la maggior parte dei casi si verifica in Asia, dove si verifica prevalentemente nelle comunità rurali con standard di vita e socioeconomici poveri. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo il Dipartimento del Regno Unito della sezione Ambiente, Cibo e Affari rurali, un piccolo numero di casi umani sono stati segnalati in Europa in aree in cui l'infezione è ben stabilita negli animali domestici, come cani e gatti.

