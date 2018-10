McDonald's e le bufale: no, non parliamo delle mozzarelle del sud Italia ma delle cosiddette 'fake news' che ogni tanto (un po' troppo di frequente negli ultimi tempi) circolano sul mondo del web. Avete presente quelle e-mail che arrivano di tanto in tanto sulla propria casella di posta dove vi promettono ponti d'oro, guadagni milionari oppure conti in banca - magari presso una filiale dove non siete mai entrati neanche per sbaglio - a serio rischio? Ebbene, nel corso degli ultimi anni le bufale stanno iniziando a circolare anche tramite smartphone e, più nello specifico, social media e app. Per esempio, nel caso di McDonald's, il messaggio bufala sta circolando direttamente su WhatsApp. "McDonald’s festeggia i 50 anni del Big Mac!", è con questa didascalia che il coupon sta circolando in queste ore. Si tratta, sulla carta, di un un buono spesa di 50 euro spendibile nella catena di fast food presente in tutto il mondo. (Continua a leggere dopo la foto)



La bufala di McDonald's è entrata in circolo sul mondo del web italiano a partire da mercoledì 18 ottobre e si sta espandendo a macchia d'olio in tutta la Penisola. Ma è senza alcun dubbio un trucco degli hacker per appropriarsi dei dati personali dell'utente che finirà per cliccaci su. Una catena che approfitta della buona fede, invita l’utente ad aprire un link e a compilare un questionario, nel nome di questo fantomatico buono di 50 euro, che però non avrete mai, semplicemente perché McDonald's non ha mai pensato di darvelo. (Continua a leggere dopo la foto)

Come riconoscere una bufala del genere senza 'cascarci'? Questi grossi marchi, quali McDonald's, - come rileva anche Bufale.net - non hanno mai diffuso e non diffonderanno mai codici sconto con queste modalità. Dunque se qualcuno dei vostri contatti ha condiviso o inviato tramite chat questo finto buono spesa, sarebbe meglio avvisarlo che è stato probabilmente vittima di un attacco hacker. Del resto, sul sito di McDonald’s non c’è alcun riferimento ad una campagna di questo tipo. (Continua a leggere dopo la foto)



Quella del falso buono McDonald’s, comunque, non rappresenta certo una novità per quanto concerne il mondo delle truffe che prendono spunto da app come WhatsApp: poche settimane fa c'è stato un caso analogo di bufala a proposito di Lidl e Conad.

