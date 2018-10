Negli ultimi tempi si è parlato di continuo di Romina Power. Da quando Al Bano si è separato da Loredana Lecciso e si è ricongiunto, ma professionalmente, alla cantante, molti sognano un ritorno di fiamma. I due sono tornati a cantare insieme sul palco dopo vent’anni di lontananza. L’idillio però rimane esclusivamente professionale e la coppia di 'Felicità', almeno per ora, non si riunirà anche nella vita privata. Le voci circolano con insistenza, ma per ora il cantante di Cellino San Marco si gode la sua vita da single e non ha bisogno di una compagna. Ospite del programma radiofonico 'Un giorno da pecora'. Al Bano ha infatti deciso di chiarire una volta per tutte la sua vita sentimentale. Aveva smesso di parlarne qualche tempo fa, quando la sua famiglia era stata coinvolta nel circo mediatico e le trasmissioni televisive avevano iniziato ad occuparsi in modo morboso della presunta guerra fra Loredana e Romina. Così ha confermato che non tornerà con la Lecciso ma ha anche escluso, di fatto, una possibile storia con la Power. (Continua dopo la foto)



“Loredana Lecciso ha detto che non torneremo mai insieme, ma che abbiamo trovato un equilibrio? Anche io la penso così, condivido il pensiero – ha spiegato Al Bano, ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari - Ora sono felicemente single, ho una vita molto intensa, per ora non ho bisogno di nessuna compagna. Sarebbe bellissimo, so cosa vuol dire innamorarsi e quali effetti produce”. Romina, dal canto suo, non ha mai nascosto di provare un forte sentimento nei confronti dell’ex marito, ma, almeno per ora, il loro rapporto rimarrà strettamente professionale.

Tanto più che ultimamente è cominciata a girare la voce di un nuovo compagno della Power. Galeotto è stato, ancora una volta Instagram. Ma prima è stata Mara Venier a mettere la pulce nell'orecchio ai fan. A Domenica In, con queste parole: "Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali. Io ora non posso parlare, ma anche lei è molto impegnata". E quando Romina ha condiviso sui social la foto con l'attore Richard Harrison ci si è subito chiesti se fosse lui il suo fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram My favorite occupation 🤩 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: Set 29, 2018 at 4:32 PDT





Un giallo' che ancora non è stato risolto, per la cronaca. Ma forse è solo un amico che ha incontrato al una festa con cui è andata con la figlia Romina jr. E sempre da Instagram, ecco spuntare una Romina inedita. La cantante, che ora fa la spola tra gli Stati Uniti e l'Italia, ha postato uno scatto che nel giro di poche ore ha raggiunto migliaia di like. “La mia occupazione preferita”, commenta lei. Nella foto ecco la ex signora Carrisi in costume da bagno immersa in un'acqua cristallina.

Romina Power senza freni. E in un attimo 'distrugge' Al Bano: lo ha detto davvero