Ennesima lite tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La modella di origine persiana si è avvicinata all’ex tronista pugliese, con cui sarebbe scoccato un lungo bacio sotto le coperte. Subito dopo questo momento, però, Monte ha iniziato ad apparire infastidito e seccato per una serie di motivi, dall’eccessivo attaccamento di Giulia alla predica di sua madre Fariba, fatta entrare dagli autori per un confronto con l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. "Che ci sentono e non ne parliamo possono immaginare quello che vogliono. Però restano cose nostre", aveva detto Monte quando Giulia ha confessato di sentire il bisogno di condividere ciò che di bello le accade con chi reputa amico. L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi aggiunto, in maniera stizzita"Se volevi farmi infastidire ci sei riuscita. Permetti che ci sono cose che vorrei tenermi per me? Se ragioni così non andiamo d’accordo per niente. Ma proprio per niente". (Continua a leggere dopo la foto)



Poi i toni si sono placati ed è stato tutto un coccole e punzecchiamenti, almeno fino a stasera, quando complice una suscettibilità molto accentuata su determinati argomenti, l'ex tronista e la Salemi si sono infuriati. In giardino i ragazzi erano intenti a descriversi con appellativi semiseri e, mentre Monte ha definitivo Giulia come una "cavalla", lei lo ha descritto come un'"arachide", evidenziando quindi le sue forme non armoniche. Francesco ha poi deriso Giulia per l’espressione ‘’hai lanciato l’ago’’ anziché ‘’hai lanciato l’amo’’.

‘’Piccolo pony…. avrei dei dubbi. Sei una cavalla’’, ha detto Monte, mentre la Salemi ha risposto: ‘’E tu un’arachide’’. ‘’Ma l’arachide sai cos’è?’’, ha chiesto lui. E poi ancora ‘’Sei una donnona, ma non prenderla come un insulto’’. Ma durante l’accesa lite c’è stato un momento di vero gelo. Monte ha detto ‘’Ma stai scherzando, Chechu?’’, sbagliando clamorosamente nome e chiamando la Salemi con il nome della sua ex ragazza, Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen ha lasciato Monte lo scorso anno proprio all'interno del Grande Fratello Vip, quando ha preferito chiudere la storia che durava quattro anni con l'ex tronista e iniziarne una nuova con Ignazio Moser.

Nella diretta del GF Vip Cecilia, che tutti chiamano Chechu, aveva lasciato Francesco Monte e lui, dopo questa storia, ha avuto solo dei brevi flirt finiti malissimo. In molti pensano che Francesco sia ancora innamorato dell'ex fidanzata e per questo motivo non sia riuscito ancora a trovare una fidanzata. Ma torniamo al clamoroso sbaglio. Giulia Salemi non si è accorta dell’errore fatto da Monete, ma il web è ovviamente impazzito. ‘’Ma monte ha chiamato Giulia Salemi Chechu; C'è il video su instagram’’, ‘’Monte chiama "Chechu" Giulia ed é subito’’ si legge su Twitter in calce all foto di Martina (Temptation Island) che chiama il fidanzato Gianpaolo con il nome del tentatore Andrew.

Francesco Monte e Giulia Salemi, è successo dopo il bacio. Tensione alle stelle al Grande Fratello