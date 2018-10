Gianni non ce l'ha fatta. Si è spento a 16 anni dopo aver combattuto con coraggio la battaglia contro un tumore. Ha vinto 'lui', purtroppo, e la notizia della scomparsa di questo giovane guerriero si è diffusa subito ad Afragola, dove abitava. Gianni, riporta il quotidiano Il Mattino, è molto probabilmente è l’ennesima vittima della Terra dei Fuochi, il territorio compreso tra la provincia di Napoli e quella di Caserta, dove in passato è stata seppellita una quantità indefinita di rifiuti illegali e dove ancora oggi sono frequenti i roghi tossici. La triste notizia della sua morte è arrivata anche a Nancy Coppola, la cantante napoletana ed ex naufraga de 'L'Isola dei Famosi' che negli ultimi mesi aveva avuto modo di incontrarlo. L'occasione era stata il sedicesimo compleanno di Gianni. Che quel giorno, a giugno scorso, aveva ricevuto una bellissima sorpresa: Nancy, la sua cantante preferita, era andata a fargli visita nel reparto oncologico dell'ospedale dove era ricoverato. (Continua dopo la foto)



La Coppola gli aveva regalato i suoi cd e il breve video di quell'incontro, dove il ragazzo non aveva detto una parola, forse perché troppo emozionato o fortemente provato dalla malattia, all’epoca aveva fatto il giro della rete e commosso tutti. E quando l'altra sera è arrivata la notizia che Gianni non ce l'ha fatta, la Coppola ha voluto dedicare subito un pensiero al suo giovane fan volato via troppo presto. Con un lungo e toccante post pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Non amo pubblicare quando si fa qualcosa tanto speciale per qualcuno – ha scritto la cantante nel post a cui ha allegato anche il video del loro incontro di giugno -, perché i gesti fatti con il cuore vanno fatti senza scopo di pubblicità restando nel privato e nel proprio cuore. Ma stavolta è diverso, purtroppo stasera ho ricevuto una brutta notizia. Questo angioletto bellissimo amici miei non ce l’ha fatta”.

Quindi il ricordo di quell'incontro in ospedale: “A giugno sono andata a trovarlo in ospedale il giorno del suo compleanno ed è stato un momento così emozionante che non potete credere. Io spero che adesso angelo mio tu possa riposare in pace nelle braccia del signore sperando che dia tanta forza ai tuoi cari genitori. Porterò con me nei miei ricordi quel tuo bel faccione pieno d’amore. Mi dispiace tanto. Riposa in Pace piccolo”, conclude Nancy.

