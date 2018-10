Quasi stupisce che per qualche settimana ci sia stata una tregua per Sonia Bruganelli. E infatti... Rieccola al centro della polemica per un post su Instagram che per molti 'fan' è solo l'ennesimo bieco tentativo di ostentare ricchezza. Recentemente la moglie di Paolo Bonolis è stata ospite di Nicola Porro a Matrix e ha raccontato anche questo aspetto della sua vita, oltre al rapporto con il marito: la battaglia continua sui social e la visione distorta che hanno gli haters di lei. Che, a differenza di quanto creda chi l'attacca, è una donna che lavora: ha una società di casting e produzioni tv e una creato una linea di abbigliamento per bambini. "I miei post nascono da esigenze diverse – ha spiegato a Porro e al pubblico di Matrix la Bruganelli - Metto su Instagram quello che per me è bello che gli altri vedano. Ho una vita simile a quella degli altri per quanto riguarda i bambini e le malattie. Ma non metto foto di questo tipo. Non mi interessa che gli altri vedano queste parti della mia vita". (Continua dopo la foto)



E poi ha aggiunto: "Non capisco la polemica. Non voglio dire agli altri: guardate che bello quello che vivo io e che voi non potete fare. Dovete vivere così o siete degli sf***ti. Io condivido momenti della mia giornata. Non mi interessa se a qualcuno possa non piacere quello che pubblico visto che non mi pongo il problema perché non devo fare pubblicità". Nell'intervista Sonia ha anche rivelato che "sicuramente non è facile essere la moglie di Bonolis – ha esordito - Paolo si arrabbia quando lo riprendo. Però ha dei momenti in cui vorrebbe essere più moderno. Ha un telefono che ha solo lui e Maurizio Costanzo".

Continuano a definirla “moglie di” e a Porro la Bruganelli dice che non le dà fastidio essere presentata così, anche se “in realtà succede solo qui in tv”. In realtà anche su Instagram, dove gli haters non perdono mai occasione di ricordare che è grazie a Bonolis se ha un tenore di vita molto alto, nonostante lei abbia più volte sottolineato di avere un lavoro e una carriera sua. E a proposito di stile di vita, come anticipato, l'ultimo post di Sonia ha scatenato ancora una volta il putiferio.

Visualizza questo post su Instagram Chanel. Uno stile di vita.💋 Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: Ott 16, 2018 at 2:32 PDT





“Chanel. Uno stile di vita”, scrive sotto alla foto in cui mostra un catalogo della nota Maison di moda. Apriti cielo: commenti feroci a non finire. “Di sicuro non il tuo. Ti puoi caricare dalla testa ai piedi, ma tanto non ce la fai”. E ancora, si legge sotto al post: “Ormai vivi solo di marchio”, “Beata te che non hai altri problemi!”, “Certo, coi soldi del signor Bonolis”, “Anche la tua burinaggine è uno stile di vita”. Ma ci sono anche molti fan che la difendono e ritengono che l'invidia sia “una brutta bestia”. E lei, Sonia, come sempre non ha risposto alle critiche.

