Un ristoratore di 57 anni ha picchiato selvaggiamente un suo cliente. La causa della "rissa" risiederebbe nell'ordine effettuato dall'uomo, soltanto due antipasti. Il fatto sarebbe avvenuto qualche tempo fa ma soltanto oggi è giunto agli onori della cronaca, dato che i due si sono presentati in Tribunale di fronte al giudice Claudio Lara e al pm Bernardo Albergotti. Il caso appare abbastanza grave. Come conseguenza del pestaggio infatti, l'uomo avrebbe riportato la rottura del setto nasale e di tre costole. A quanto pare, infatti, il ristoratore aretino di 57 anni ha picchiato il cliente perché ha ordinato solo due antipasti, quindi gli rompe il naso fratturandogli anche tre costole. Il fatto è accaduto ad Arezzo qualche tempo fa ed è stato rievocato in tribunale. Secondo quanto ricostruito il cliente, un 61enne, anche lui di Arezzo, aveva concordato telefonicamente con il padre del ristoratore un pranzo a base di prodotti tipici tra cui i 'fegatellì. (Continua a leggere dopo la foto)



Una volta arrivato al locale con amici però non ha trovato nulla di quanto prenotato. Il figlio del ristoratore si è scusato dicendo che il padre non aveva capito. Gli ospiti a quel punto hanno ordinato solo un antipasto e poi si sono alzati per andare via. Il ristoratore a quel punto ha iniziato ad inveire contro il cliente: "sei venuto qui solo per un antipasto" avrebbe detto passando poi dalle parole ai fatti. (Continua a leggere dopo la foto)

Il 57enne ha picchiato selvaggiamente il cliente spaccandogli il naso, fratturandogli tre costole e spedendolo all'ospedale dove i medici hanno stilato una prognosi di oltre 40 giorni. Da qui la denuncia per lesioni gravi e il rinvio a giudizio. Il processo si è aperto con l'ascolto dei testimoni ed è stato rinviato a fine anno per la chiusura e la sentenza. Non è il primo caso di ristoratore che picchia il cliente. Lo scorso luglio un caso simile è successo a una donna di 35 anni di Torino: ha trovato uno scarafaggio all'interno del suo panino in un ristorante cinese. (Continua a leggere dopo la foto)



Già, poiché la donna, dopo essersi ritrovata l'animale nel piatto, è giustamente tornata al ristorante per lamentarsi dell'accaduto. Ma anziché trovare comprensione e le doverose scuse, è stata accolta ad insulti e addirittura cacciata con un manico di scopa da uno dei gestori. L'uomo l'ha anche colpita due volte nonostante l'evidente stato di gravidanza.

