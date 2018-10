Carlotta Mantovan è la vedova di Fabrizio Frizzi, da cui ha avuto una figlia, Stella. Dopo la scomparsa del conduttore amatissimo, Carlotta ha vissuto il suo dolore in privato, ha scelto la strada del silenzio. Non ha rilasciato interviste, né usato più i social. Ma il pubblico le è sempre stato vicino in quel momento così duro. Ed è stato felice, mesi dopo, di rivederla in tv, come auspicavano i colleghi di Frizzi dopo la sua morte. L'ex giornalista di Sky ora è nel cast di 'Tutta Salute', il programma che va in onda su Raitre, e la vedremo anche al fianco di Antonella Clerici in Portobello, la trasmissione del sabato sera di Raiuno che partirà il prossimo 27 ottobre. Di recente, la Mantovan ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi a cui ha rivelato di trovare la forza di andare avanti proprio in sua figlia Stella e nell’affetto delle persone: “Lei è tutta la mia vita – ha spiegato alla rivista diretta da Alfonso Signorini - Ma è anche l'amore della gente per Fabrizio che mi aiuta ogni giorno”. (Continua dopo la foto)



È naturalmente toccato a lei il triste compito di spiegare a Stella l'assenza del papà: “Le ho sempre parlato liberamente. Sarebbe difficile nascondere la nostra realtà, oltre che sbagliato. L’abbiamo sempre trattata come se fosse un’adulta, ha sempre vissuto una vita in mezzo agli adulti. Certo, rispondo anche a domande scomode. Non è facile, ovvio, ma non sono la prima a dover incontrare questa difficoltà. La vera difficoltà sta nel trovare la forza di farlo”, ha confidato a Chi.

“Voglio dire anche grazie per tutto l’amore e l’affetto che la gente ha trasmesso a Fabrizio e a tutti noi – ha aggiunto Carlotta - Vorrei abbracciare tutti a uno a uno. Quando posso rispondo anche a chi mi scrive su Instagram. Il loro calore mi ha dato e continua a darmi tantissimo aiuto. Come me lo danno i miei due cavalli: Luxette comperata con Fabrizio e a cui tengo tantissimo e il mio cavallo Bonus”. Che i fan le stanno accanto e la sostengono lo dimostra anche il suo ultimo post apparso su Instagram: poche ore ed è stato subito boom di like e di commenti per la foto pubblicata dalla Mantovan.

#together #moments #mylove





Nello scatto si vedono la sua mano e quella di Stella con due fiorellini: il più grande per lei e più piccolino per la figlia. “Together, moments, my love”, ha scritto Carlotta nella didascalia. Beh, questo gesto così semplice ma così carico di amore, ha emozionato e commosso i suoi follower. “Cara Carlotta, siamo in tanti a guardare oltre il tuo bel sorriso e a sentirci vicini a voi”, si legge tra i commenti. E ancora: “Un abbraccio a te e a Stella, Fabrizio è e sarà sempre li con voi”; “Ciao Carlotta! Fabrizio ti ha lasciato un angelo, la vostra piccola Stella, per lei devi andare avanti con tutto l’amore di cui era capace Fabrizio”, "Quanta dolcezza!", “Due fiori uno accanto all’altro che si accompagnano, uno già schiuso e l’altro pronto per sbocciare! Un abbraccio di cuore”.

