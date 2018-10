I fan di Raffaella Fico non se ne fanno una ragione: è rifatta oppure no? La ex concorrente del Grande Fratello ed ex compagna di Mario Balotelli (hanno avuto una figlia, Pia) ha sempre detto di no. Che il suo aspetto è merito di Madre Natura. Lo ha fatto anche di recente. Qualche mese fa, quando è stata ospite di Domenica Live, la showgirl partenopea ha smentito tutto. Ha detto di non aver mai ceduto al fascino del bisturi e che i suoi segreti di bellezza sono solo tanto sport e corretta alimentazione. “Non ho mai fatto nulla, neppure le punturine” ha assicurato Raffaella, che da mesi ormai viene attaccata dai follower di Instagram, convinti che qualche ritocco invece l'abbia fatto eccome. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha tenuto a ribadire nel salotto di Barbara D'Urso che sono state le foto a trarre in inganno gli utenti: molte volte, infatti, si utilizzano filtri e pose che alterano la realtà. Stesso discorso per il seno: non è rifatto, contrariamente a quanto insinuato da molti per anni. (Continua dopo la foto)



Eppure, nonostante le sue smentite, le ultime foto condivise su Instagram da Raffaella innescano ancora il sospetto dei ritocchini. Sui social infatti molti continuano a sottolineare che la Fico non solo abbia fatto ricorso al botox ma che si sarebbe sottoposta proprio a veri interventi chirurgici, riporta il sito Velvet Gossip. Le labbra appaiono più gonfie e anche il viso sembra più sfinato, con gli zigomi in evidenza.

“Che peccato che ti sia rovinata la bocca”, si legge sotto uno degli ultimi selfie di Raffaella (che ora deve aver tolto la possibilità di commentare i suoi post). E ancora: “Eri così bella... Ora un mostro”, “Fai paura”, “Mamma mia come ti sei rovinata”, “Possibile che non capiscano che la chirurgia estetica rovini i lineamenti?”. Insomma, a quanto pare i fan non credono che sia tutto frutto della natura. Specialmente le labbra, che anche a guardare le vecchie foto sembrano molto più gonfie.





Al di là della polemica infinita sui presunti ritocchini della Fico, ultimamente la showgirl, che abbiamo visto qualche sera fa a Matrix, è intervenuta in difesa di Cristiano Ronaldo, il cinque volte Pallone d'oro accusato di molestie sessuali da una modella americana. Raffaella, che con Ronaldo è stata fidanzata quasi un anno, ha parlato ai microfoni della trasmissione di Radio 1 'Un giorno da Pecora' rivelato di essere rimasta molto stupita di quell'accusa. Perché “Cristiano è un ragazzo normale, tranquillo, semplice: a casa continuava gli allenamenti, faceva gli addominali dopo cena. Guardava un film, si rilassava e faceva gli addominali. Con me è sempre stato un vero gentiluomo”, ha detto.

