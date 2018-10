Abbiamo lasciato Stefano De Martino nello studio di Domenica In. Lì, qualche giorno fa, intervistato da Mara Venier, il ballerino lanciato da Amici ed ex marito di Belen Rodriguez, si è aperto come mai aveva fatto prima e raccontato molti aspetti privatissimi della sua vita. “Mio padre faceva il ballerino, e mi ha scoraggiato in tutti i modi - ha rivelato Stefano - Non voleva che prendessi questa strada. Mi ricordo di quanto volevo farlo e di quanto lui non volesse. Mi elencava tutte le cose negative di questo lavoro. Quando poi mi ha visto così determinato alla fine si è arreso”. Ma tra i momenti più emozionanti e strappalacrime dell'intervista, sicuramente il ricordo di nonno Stefano, di cui Mara ha mostrato una foto. “Mi ha insegnato un sacco di cose”, ha rivelato De Martino, parlando di lui come “uomo dedito alla famiglia e al lavoro come nessuno mai. Un uomo all’antica. Sono stato il suo primo nipote, con me aveva un legame particolare. In lui rivedo anche me stesso, mi ha trasmesso il sentimento della malinconia”. (Continua dopo la foto)



Poi è arrivato il momento, anzi, la foto da commentare, che tutti i fan aspettavano con ansia: quella con Belen e il piccolo Santiago. Stefano non trattiene l'emozione (e le lacrime): “Lì in mezzo a loro è il mio posto preferito. Sono stato molto fortunato. Al di là di tutto ho dato a mio figlio la madre migliore che potesse avere”. Ed è stato a quel punto che la Venier ha azzardato un “Sei ancora pazzo di Belen”. E Stefano: “Con il tempo ho iniziato a capire cosa voglia dire amare. Impari ad amare e poi non lo riesci a gestire, non sai cosa stia succedendo ma è bellissimo innamorarsi di qualcuno”.

Da quando è finita la storia d'amore tra Belen e Andrea Iannone, le voci di un ritorno di fiamma tra la showgirl e il ballerino sono tornate a circolare con prepotenza. A maggior ragione dopo la paparazzata del settimanale Chi dei due ex al parco, con Santiago, sorridenti e complici. Non sappiamo se mai succederà, ma quel che è certo è che in queste ore De Martino avrà urgenza di risolvere un problema piuttosto imbarazzante che con la ex moglie non ha nulla a che vedere.





Brutta storia. Come riporta il sito Gossipetv, pare che il suo profilo Instagram sia stato hackerato con la conseguenza che foto e video hot che sarebbero dovuti rimanere privati sono finiti in rete. “All’ex marito di Belen Rodriguez avrebbero rubato il suo smartphone su cui erano salvati alcuni video bollenti – si legge sul sito - E i frame sono finiti immediatamente in rete. Nel video pubblicato online e sui social compare al fianco di Stefano De Martino una misteriosa mora. La ragazza, al momento, non è ancora stata riconosciuta dal pubblico”. Ma del presunto video in questione, va precisato, per ora non c'è ancora traccia sul web. Solo qualche frame.

