Nadia Toffa non sta ancora bene. L’ultimo post su Instagram spaventa i fan. La giornalista, sotto a uno degli ultimi post condiviso sul suo profilo Instagram, rispondendo ai fan, ha rivelato di non essere guarita. Di essere ancora in terapia. È un momento molto difficile per Nadia Toffa che, come ha fatto sapere lei stessa, non riesce a “vedere il bicchiere mezzo pieno”. Ha aggiunto poi: “Non è detto che vinca, ma non mollo”. La Toffa non ha mai nascosto la sua malattia: dopo il malore che la conduttrice ebbe mentre era a Trieste per realizzare un servizio per Le Iene, quando tornò alla conduzione del programma, disse che aveva scoperto di essere malata di cancro. Lo fece davanti a tutti, senza vergogna. E tutti, inclusi i suoi colleghi che erano ignari della sua condizione, rimasero senza parole. Dopo quell’annuncio la Toffa non ha mai smesso di parlare della sua battaglia contro il cancro. Anzi, ha sempre tenuto aggiornati i fan via Instagram. Continua a leggere dopo la foto

In questo modo tiene il suo pubblico informato e si “libera”. Non solo: raccontando le sue vicende, la Toffa riesce anche a far sentire meno sole tutte quelle persone malate come lei. Nel post di martedì 16 ottobre 2018, un suo follower le scriveva di aver ritirato le analisi e di sentirsi rassicurato dai risultati: “Almeno inizio a vedere il bicchiere mezzo pieno”. La Toffa ha risposto così: “Sono felice per te. Io non posso dire lo stesso ma non mollo comunque”. Continua a leggere dopo la foto

Poi ha risposto a un altro commento: “Non è detto che vinca, ma l’importante non è vincere ma mettercela tutta”. Poi, continuando a rispondere ad alcuni fan, ha scritto: “Continuo le cure. Infatti sono gonfia come una luna piena”. È dura, c’è poco da fare. Ma Nadia Toffa è una roccia e non si lascia abbattere. Alla conduttrice era stato diagnosticato un tumore nel dicembre 2017. Fu operata e si sottopose a cicli di chemio e radioterapia preventive. Poi, ma questo lo abbiamo scoperto solo dopo la puntata di sabato 13 ottobre di Verissimo, scoprì di essere nuovamente malata. Continua a leggere dopo la foto

“Durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente – ha raccontato a Silvia Toffanin - All’inizio mi chiedevo ‘perché proprio a me?’. Poi dopo mesi ho trasformato questa domanda in ‘perché non a me?’”. E aveva aggiunto: “È il mio dolore e me lo devo portare. È una sfida che posso magari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta”.

