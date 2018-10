Al rapper statunitense T.I., nome d'arte del 38enne Clifford Joseph Harris Jr, l'incontro di Kanye West alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump, non è proprio andata giù e sabato scorso, per promuovere il suo ultimo album intitolato "Dime Trap" ha twittato un sarcastico "Dear 45, I ain’t Kanye. " (Caro 45, io non sono Kanye"). Ma ciò che ha realmente suscitato polemiche è la breve clip di un minuto che accompagna il post. Il video, dove il rapper in giacca e cravatta è appunto seduto alla scrivania presidenziale, è stato girato per lanciare il nuovo album Dime Trap. E mostra Melania Trump che si spoglia dalla celebre giacca sfoggiata lo scorso luglio – quando andò in Texas per visitare i piccoli migranti separati dai genitori – con la scritta "I really don’t care do U?", "Non mi interessa, e a te?", che fece tanto scalpore. Ovviamente non si tratta della moglie del presidente degli Stati Uniti, ma di una sosia. (Continua a leggere dopo la foto)



Il video, subito diventato virale, pare abbia infastidito la First Lady. Tanto che il suo capo dello staff Stephanie Grisham ha chiesto su Twitter di boicottarlo. Bollandolo il contenuto con una frase lapidaria: “è disgustoso”. Nella sequenza decisamente esplicita nonostante le nudità siano velate con un effetto digitale, l'attrice che impersona Melania si toglie la famigerata giacca indossata dalla First Lady nel giugno scorso durante la visita al confine tra Texas e Messico nel momento più caldo delle polemiche sui bambini separati dalle madri immigrate.

In una rara intervista esclusiva rilasciata al network ABC Melania Trump proprio sabato scorso è tornata su quell'episodio per spiegare il vero significato della scritta, "I don't really care, do u?" (Non me ne importa nulla, e a te?), sulla giacca indossata risalendo in aereo dopo la visita a Mc Allen in Texas. La First Lady nell'intervista spiega che il messaggio non era "naturalmente rivolto ai bambini ma alle persone e ai media di sinistra che mi criticano sempre e volevo far vedere a loro che non me ne importa nulla".





T.I., nome d’arte di Clifford Joseph Harris Jr., conosciuto anche come King, The King of the South, T.I.P.,, Rubber Band Man e Tip “T.I.” Harris, è nato ad Atlanta il 25 settembre 1980 ed è un rapper e attore statunitense, leader del gruppo rap chiamato P$C (Pimp Squad Click). A marzo 2009, T.I. conta 5 singoli che hanno raggiunto la Top 10 della Billboard Hot 100, quattro dei quali sono arrivati in prima posizione (My Lovecon Justin Timberlake, Live Your Life con Rihanna e Blurred Lines con Robin Thicke e Pharrell).

