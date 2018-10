La fossa per seppellire la suocera non è pronta e allora decide di passare direttamente alle vie di fatto. È l'assurda - ma al contempo dolce - storia che arriva direttamente dal nord-est Italia. Bruna Rossa, 79 anni, è deceduta la scorsa settimana. Il feretro doveva essere seppellito nel cimitero di Selce a Belluno ma purtroppo per la donna e per i familiari la fossa non era stata scavata e quindi doveva essere depositata fino a lunedì in una chiesa. Ad attendere Bruna Rossa non c'era la classica fossa ma una sacca di ghiaia e nessuno che si assumesse la responsabilità di scavare fino a lunedì, giorno in cui gli operai del complesso avrebbero ripreso a lavorare. Il genero però non ha voluto lasciare la suocera depositata in una chiesetta, come da procedura, e preso il badile si è messo a scavare. (Continua a leggere dopo la foto)



Tutto il corteo funebre è rimasto spiazzato dal gesto e soprattutto dal non aver trovato la fossa pronta ad ospitare la salma, il comune non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda. La 79enne sembrerebbe essere stata seppellita in maniera "approssimativa", successivamente all'apertura dei cancelli il lunedì successivo si è provveduto ad una degna sepoltura con tutte le procedure del caso. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Ma non solo: si è anche preso il carico di rompere il sacco di ghiaia, destinato alla buca stessa e riempirla. Un gesto che ha voluto eseguire di suo pugno per poter seppellire degnamente sua suocera ed evitare che la sepoltura fosse rimandata al lunedì successivo, cosa che avrebbe aggiunto altro dolore alla moglie. D'altronde il rischio concreto era quello di dover abbandonare la salma della donna nella bara all'interno della chiesetta del cimitero da sabato fino a lunedì. (Continua a leggere dopo la foto)



Per questo il genero della defunta, Paolo Cumerlato, ha deciso:"Non potevo pensare di tornare a casa con mia moglie disperata senza dare degna sepoltura a sua mamma: mi sono preso io la responsabilità e ho rotto il sacco" ha spiegato l'uomo a Il Gazzettino. La notizia, in poche ore, ha fatto il giro del Paese e successivamente è diventata di dominio pubblico.

Leggi anche:

Incidente nella metro di New York: muore 48enne del Bronx

fbq('track', 'STORIE');