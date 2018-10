Nadia Toffa è tornata a Le Iene dopo una lunga pausa per via della malattia. Lo scorso anno, mentre era a Trieste a realizzare un servizio per la trasmissione, ha avuto una malore ed è stata ricoverata in ospedale. Sembrava un malore passeggero ma la verità era un’altra: Nadia Toffa aveva un tumore. È stata la giornalista a raccontare il suo calvario in diretta televisiva lasciando scioccati pubblico e colleghi. Poi si è ritirata per un po’ dalle scene per curarsi. Durante la sua assenza dalla televisione, ha usato molto i social network per tenere aggiornati tutti sulle sue condizioni di salute. Sembrava fosse tutto superato poi, lo scorso sabato, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la Toffa ha fatto sapere di essere stata operata di nuovo a marzo: il tumore era tornato. “All’inizio mi chiedevo ‘perché proprio a me?’ poi, dopo mesi, ho trasformato questa domanda in ‘perché non a me?’. È il mio dolore e me lo devo portare. È una sfida che posso magari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta”. Continua a leggere dopo la foto

Se Nadia è riuscita a superare quel momento dolorosissimo è stato per varie ragioni: per via del suo spirito, grazie al supporto di colleghi e pubblico ma, soprattutto, per merito della sua famiglia che non l’ha mai lasciata sola e le ha sempre dato la forza per rialzarsi in piedi e lottare. Proprio qualche giorno fa la giornalista ha postato una foto tenera e struggente che la ritrae insieme alle sorelle. Continua a leggere dopo la foto

“Mia sorella maggiore Mara era la mia influencer - ha scritto a didascalia della foto - Si commuoveva traducendo l’Ippolito in greco. Era semplice e più matura della sua età. Una seconda mamma per me. Ora fa la prof. L’altra è Silvia avvocato 👍🏻 secondo genita. Io la più disperata randagia e selvaggia. Mara è La sorella maggiore che tutti vorrebbero perché mi portava ovunque. La prima volta in discoteca con lei così mamma Marghe si fidava. Avevamo modelli diversi una volta. #miasorellamodelloDaImitare #influencer di vita fatte con lo stampino comunque #sorelle tanto amore incondizionato”. Continua a leggere dopo la foto

Nella didascalia Nadia ricorda dei bei momenti della sua infanzia e fa commuovere i suoi follower che, ovviamente, la “gratificano” con migliaia di like. Nadia è sempre molto dolce quando parla della sua famiglia. La Toffa di recente è stata presa di mira da molta gente per aver definito – presentando il suo libro “Fiorire d’inverno” – il cancro un dono. “Ecco qui Ragazzi, in questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il #cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità”. Da quella frase è partita una polemica non indifferente.

