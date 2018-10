“È necessaria l'infelicità per capire la gioia, il dubbio per capire la verità, la morte per comprendere la vita. Perciò affronta e abbraccia la tristezza quando viene”. Con queste parole, scritte sotto alla foto di due mani che si intrecciano, la giornalista e conduttrice tv fa sapere ai follower di Instagram di aver avuto un lutto in famiglia. Così augura “buon viaggio” al suocero Francesca Senette. È morto il padre di suo marito, Marcello Forti, e, citando Madre Teresa di Calcutta, affida ai social un ultimo e commosso saluto. Inutile dire che i fan, alla vista del triste annuncio, hanno dimostrato affetto e vicinanza alla Senette con moltissimi messaggi di condoglianze. La Senette è sposata con Forti da 12 anni, dal 12 giugno 2005. Lui è un imprenditore che opera nel campo della ristorazione e lavora come amministratore delegato di un'azienda che fornisce food e beverage ad alberghi di lusso. Dalla loro unione sono nati due figli, Alice, nata il 3 aprile 2006, e Tommaso, venuto al mondo il 13 giugno 2013. (Continua dopo la foto)



A proposito di figli, qualche mese fa la Senette fece molto parlare per via di un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta insieme ai suoi bambini. Come raccontato da lei in un lungo post, il camper sui cui viaggiavano sbandò a causa dello scoppio di una ruota, ma si fermò senza scontri o tamponamenti e i tre rimasero incredibilmente illesi. Non è successo niente di grave, per fortuna, ma le conseguenze sarebbero potute essere disastrose.

Per questo motivo Francesca, che ha raccontato nei minimi dettagli di come abbia perso il controllo del camper, che ha dapprima preso a sbandare per poi fermarsi, girato al contrario, nella corsia d'emergenza, a pochi centimetri dalle protezioni stradali, ha concluso il suo post così: “Ma il cuore ci crede e lo sa, e io adesso lo so, e io credo nei miracoli". Nel post mostrava anche il copertone del camper sfondato.





La Senette, che su Instagram si descrive “yoga teacher&journalist” e “mamma&moglie” e conta oltre 34mila follower, dopo una lunga lontananza dal piccolo schermo, è tornata in tv lo scorso anno con un programma per bambini. Nel 2017, poco prima di iniziare con la nuova trasmissione, lamentò di essere stata allontanata dalla Rai senza un motivo. Ma molti ancora la ricordano ai tempi della conduzione del Tg4. La Senette ha anche presentato il rotocalco del telegiornale "Sipario" e i programmi "Italia allo specchio" su Rai2 e "Effetti personali" su La7.

