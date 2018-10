Com'è noto, da qualche giorno la famiglia Ferragnez è volata a Los Angeles. È da lì adesso che Chiara Ferragni e Fedez, che ovviamente hanno portato con loro il piccolo Leone, aggiornano quotidianamente i fan. Nelle ultime ore, però, nei rispettivi profili e Storie di Instagram l'influencer e il rapper hanno condiviso una notizia che i follower non si aspettavano di certo, dopo aver visto video e foto divertenti, di uscite in compagnia, scherzi, maschere e zucche di Halloween e pranzi a base di hamburger e patatine. Leone è stato sottoposto a una piccola operazione chirurgica ai timpani. È andato tutto liscio e il piccolo sta bene, sottolineano i genitori nei loro post, ma l'intervento serviva perché a lungo andare avrebbe potuto perdere l'udito, come spiega Chiara in un lungo post. “Questa mattina il nostro piccolo Leo ha avuto un piccolissimo intervento al Children’s Hospital - ha scritto la Ferragni - per mettere dei tubicini nelle orecchie per poter eliminare del liquido che ha dalla nascita e che, nel lungo tempo, gli avrebbe potuto causare perdita di udito”. (Continua dopo la foto)

“La sua operazione era molto semplice e lui sta bene ed è già a casa con noi – ha proseguito la fashion blogger - vedere però tantissimi genitori salutare i propri bambini che dovevano sottoporsi ad interventi ben più invasivi (alcuni a cuore aperto) mi ha fatto piangere tutto il tempo e mi ha fatto capire, ancora una volta, che se si è in salute non ci si può lamentare. È veramente la cosa più importante al mondo, e rende tutto il resto secondario”.

“Da quando sono una mamma – ha aggiunto - vedere altri bambini soffrire mi fa fermare il cuore. Sto postando queste parole per ricordare a me in primis quanto siamo fortunati, ogni giorno”. Dello stesso avviso papà Fedez, che sotto a una foto e a un video tenerissimo con il suo cucciolo in braccio ribadisce che è dovuto sottoporre a “un piccolo e veloce intervento”, ma soprattutto che per quanto possa essere “un pensiero scontato e banale, passare una giornata in un ospedale pediatrico rende ancor più vero e tangibile il buon vecchio detto 'quando c’è la salute c’è tutto' Mi rendo conto di essere fortunato, ma oggi forse, riesco ad apprezzarlo un po’ di più".





I fan di entrambi (pardon, i milioni di fan di entrambi) hanno subito dimostrato loro affetto e vicinanza. I post in cui la coppia dà la notizia dell'operazione di Leone sono stati letteralmente invasi da cuoricini e messaggi di questo tenore: “Siamo tutti con voi, ragazzi”, “Un abbraccio a Leo, guarisci presto!”, “La salute è la vera fortuna”, “Tanti cari auguri di pronta guarigione al piccolo”. Auguri a cui, ovviamente, ci uniamo anche noi.

