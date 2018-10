Compleanno finisce in tragedia: la moglie lo tradisce con il consuocero, rissa al ristorante

Il compleanno di una bambina di un anno finisce in rissa. Tutta colpa di un tradimento... familiare. Il marito scopre che la moglie lo tradisce con il consuocero e la festa di compleanno finisce a botte: bicchieri spaccati, vetri ovunque, schiaffi e calci. Il bizzarro, ma drammatico episodio, ha costretto l'intervento di carabinieri, polizia e 118 per interrompere una zuffa al ristorante di Torrevecchia Teatina in provincia di Chieti. La titolare del locale è stata costretta a chiamare il 112 dopo aver assistito a scene da soap-opera melodrammatica Una lite tutta in famiglia che potrebbe avere durissime conseguenze giudiziarie: la ristoratrice quasi non crede ai suoi occhi. La donna, temendo che la situazione potesse precipitare ancora, ha telefonato alle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Chieti, i poliziotti della squadra volante e i soccorritori del 118. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo quanto raccontato dalla ristoratrice sembrerebbe che la famiglia abbia dato vita a una sorta di 'Royal Rumble'. A tavola si sono ritrovati in 14: da una parte la famiglia di lui, un giovane di 26 anni; dall'altra quella di lei, una ragazza appena maggiorenne; e pure qualche amico della coppia. Già dai primi momenti, secondo i testimoni, si sarebbe notata una certa tensione tra i commensali. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Tutto è sembrato filare liscio fino alle undici di sera. Ma, poco prima delle foto davanti alla torta, si è scatenato il putiferio. I toni si sono fatti fortissimi, le offese sempre più pesanti e qualcuno è arrivato addirittura ad alzare anche le mani. Il motivo? Il nonno materno della piccola festeggiata, un uomo di 73 anni, ha saputo che la moglie, di trent'anni più giovane, ha una relazione con il consuocero 44enne, anche lui presente alla cena. (Continua a leggere dopo la foto)



Non è chiaro come l’anziano marito tradito abbia scoperto tutto, fatto sta che lui e la moglie hanno iniziato a picchiarsi. I bicchieri sono andati in frantumi, le bottiglie finite sul pavimento, le gride arrivate fino in strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Chieti, i poliziotti della squadra volante e i soccorritori del 118. Al momento non ci sarebbe stata alcuna denuncia.

Leggi anche:

Salvatore Mannino è scomparso nel nulla da un mese. Ha lasciato un biglietto cifrato e diecimila euro: è giallo

fbq('track', 'STORIE');