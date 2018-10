Fiocco rosa anche se indiretto in quel di Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Andrea Damante, Giulia De Lellis, ha annunciato la lieta notizia sui suoi account Instagram. Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, la giovane ha deciso di rimanere a Verona, città che ama, ma ogni volta che può raggiunge la sua Roma per stare con la famiglia. Ebbene, con tanto di nipotina Matilde in braccio, la concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip ha dato una notizia che renderà sicuramente felici i suoi follower (qualche settimana ha superato la barriera dei 3 milioni di seguaci): ''Comunque per la vostra gioia, perché vi rompo poco le palle con la mia nipotina, noi vi volevamo dire che ce n’è un altro in arrivo. Mamma Veronica qui nella pancia ha una mini Matildina. E quindi ridivento mamma!''. Al “Gf Vip” Giulia De Lellis aveva parlato tantissime volte di Matilda, la sua prima nipotina, amatissima e viziatissima dalla giovane e bella zia. (Continua a leggere dopo la foto)



Ai tempi la piccola aveva pochi mesi ed era la ragione di vita e la luce degli occhi di zia Giulia, al pari del fidanzato dell'epoca Andrea Damante. Adesso, un’altra bimba è in arrivo per la sorella della De Lellis, quindi la zia dovrà raddoppiare regali, attenzioni e coccole. Tutta la famiglia è chiaramente felicissima per questo evento. La sorella di Giulia, Veronica, è incinta per la seconda volta e anche nonno Giulio è molto felice. Anche le fan della De Lellis si sono fatte sentire e tra i commenti degli ultimi scatti pubblicati dall'ex gieffina si leggono tantissimi messaggi di auguri per la sorella Veronica e tutta la famiglia De Lellis.

Giulia De Lellis insultata. Nei giorni scorsi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di affidare alle Story di Instagram il racconto di quanto le è successo. Mentre si trovava alla guida della sua macchina dopo tanto tempo e mentre stava cercando di trovare un parcheggio per andare a svolgere un lavoro, un uomo le si è affiancato e le ha urlato parole pesanti. ''Per la prima volta da quando ho la patente mi hanno detto zo***la. Andavo a quaranta all’ora perché stavo cercando un posto per parcheggiare. Sono scioccata. Non sono riuscita nemmeno a replicare. Capita che uno discute, parte la parolaccia, ma nessuno mi ha insultato''.

Giulia De Lellis, nonostante non sia riuscita a replicare all’uomo che l’ha offesa, ha dedicato una storia di Instagram proprio a lui: ''Se per caso questo ragazzo mi dovesse incontrare, gli dico vaf****lo. Non mi puoi dire quelle parole perché vado a quaranta all’ora. Sono una persona attentissima, non uso il cellulare. Maleducato!''.

