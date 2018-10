Justine Mattera: la promessa al marito sembra essere parecchio seria. Ma la notizia più importante è un'altra: la crisi con il compagno sembra essere rientrata. Qualche settimana fa, infatti, la showgirl e conduttrice aveva ammesso di essere in crisi nera con l'imprenditore Fabrizio Cassata. L’attrice, del resto, è spesso finita al centro del gossip per via delle foto hot pubblicate sul suo profilo social, in cui appare senza veli, mostrandosi in tutta la sua bellezza a 47 anni. Se i follower sembrano apprezzare questa versione sexy di Justine, il marito, Fabrizio Cassata, non ha gradito e come raccontato dalla stessa Mattera adesso sono in crisi. A svelarlo è stata proprio la showgirl, ospite di Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo. "Nelle foto che pubblico sui social non si vede mai niente – ha spiegato Justine, parlando del suo profilo Instagram -, ma fanno molto discutere". (Continua a leggere dopo la foto)



Justine Mattera, nello studio di Vieni da me, ha raccontato anche di aver offeso profondamente il marito: "Ho pubblicato una mia foto di nudo su Instagram che l’ha molto offeso – ha detto nel salotto di Caterina Balivo -. Mi scuso pubblicamente con lui, per me era una bella foto, ma ha fatto molto parlare. I suoi amici più cari l’hanno convinto che se io avevo fatto quel tipo di foto, significava che ero andata a letto con il fotografo. Mio marito è una persona molto schiva, riservata. Quando la gente cercava il suo nome su Google, appariva la mia foto senza veli". (Continua a leggere dopo la foto)

E adesso, a una settimana da questa confessione, Justine Mattera annuncia a Rai Radio Uno di aver 'risolto' un po' la questione con Fabrizio Cassata. "È vero che siete lasciati dopo quella foto?" chiedono gli speaker del programma radiofonico alla showgirl che, però, risponde: "No, no, non ci siamo lasciati. Diciamo che dopo quell'episodio abbiamo trovato un accordo: non posare più senza mutande". Insomma, crisi passeggera rientrata. Anche perché la coppia, sposata dal 2009, ha due figli (Vivienne Rose e Vincent) ed è sempre apparsa parecchio solida. Tranne, appunto, per questo 'spiacevole' episodio. (Continua a leggere dopo la foto)



Come noto, comunque, Justine Mattera ha alle spalle già un matrimonio durato due anni, dal 2000 al 2002, con il compianto conduttore Rai Paolo Limiti. E proprio sull'ex marito, la showgirl si è lasciata andare a un duro sfogo nelle scorse settimane: "Non è possibile che i ricordi siano usa e getta. Se lo sono dimenticati tutti..."

