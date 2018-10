Stare dietro a tutte le voci che circolano su Belen Rodriguez è impresa impossibile anche per i più esperti e pazienti. Non c'è giorno (ma spesso i gossip si accavallano anche nel giro di 24 ore) che non esca un rumor, una foto, un sospetto sull'argentina più chiacchierata d'Italia. A maggior ragione ora che è tornata single. Sembra definitivamente chiusa, infatti, la storia d'amore con Andrea Iannone, il pilota abruzzese di MotoGp, quindi è caccia al nuovo uomo. Come se fosse scontato che debba avere subito e per forza un altro compagno. Che, stando alle recenti news dalla cronaca rosa, potrebbe anche essere il suo ex marito, Stefano De Martino. Molti fan di entrambi da anni sperano in un ritorno di fiamma tra i genitori del piccolo Santiago. I rapporti tra i due si sono fatti più distesi e amichevoli negli ultimi tempi e questo, sommato a recenti paparazzate insieme, ha fatto nascere il sospetto che potrebbero tornare insieme. Che ci stiano riprovando, insomma. (Continua dopo la foto)



È (anche) il settimanale Chi a lanciare questa indiscrezione del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano. ''Ritornare insieme? Al riguardo qualche pensierino l’hanno fatto Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Forse per il bene del piccolo Santiago, ma non solo'', si legge. E poi: ''I due si vedono e si rivedono. Lei è in 'pausa' nella relazione con il motociclista Andrea Iannone. Lui ha una 'relazione' un po' sali e scendi con Gilda Ambrosio. Chissà se davvero rimarranno solo dei semplici amici''.

Il sospetto del ritorno di fiamma, poi, troverebbe conferma anche sui social. È bastato qualche scambio di like tra i due ex moglie e marito (sono stati sposati dal 2013 al 2015) per alimentare le speranze dei fan più romantici che li vorrebbero di nuovo insieme. Ma ovviamente, per ora, non è arrivata alcuna dichiarazione dei diretti interessati. Sono voci, insomma. Di certo c'è che, a proposito di social, Belen sa come infiammare Instagram.

Visualizza questo post su Instagram El tango de mi vida• Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Ott 11, 2018 at 7:23 PDT





Nelle ultime ore la Rodriguez ha postato una foto in bianco e nero che mostra tutto il suo splendore e avvenenza: décolleté in bella vista, coperto solo da una manina maliziosa. Non c'è bisogno di aggiungere che like e commenti di fan estasiati sono arrivati subito a pioggia, ma i più attenti hanno notato un particolare a dir poco curioso nello scatto hot. “Belen, la donna alla tua destra ti sta frugando nella borsa”, le scrivono i follower. E, in effetti, alla destra di Belen c'è una figura femminile chinata che sembra cercare qualcosa. Probabilmente è una sua collaboratrice, ma la 'segnalazione' ha fatto subito il giro della rete.

Tutti pazzi per le lezioni di napoletano di Stefano De Martino a Santiago: il video