Brutta disavventura per Rodrigo Alves, noto ai più come ''Ken umano'', ospite di Barbara D'Urso e dei suoi salotti pomeridiani, ex concorrete della seconda edizione del Grande Fratello 15 e della prima del ''Grande Fratello Vip'' inglese. In Italia, Rodrigo, è approdato in televisione grazie a Barbara D’Urso che spesso e volentieri lo ha invitato nei suoi programmi, Pomeriggio Cinque e Domenica Live e nella casa del Grande Fratello 15, dove è rimasto per circa una decina di giorni. L'arrivo del Ken umano nella casa più spiata d'Italia era stato accolto con molto entusiasmo dagli altri concorrenti, soprattutto dal Ken umano italiano Angelo Sanzio, che alla sua vista aveva ringraziato la D'Urso e tutta la produzione del reality show. Tra i momenti più esilaranti della permanenza dell’uomo in casa, ricordiamo il lungo bagno in vasca con Simone Coccia (fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane) condito da massaggi e quantità abnormi di schiuma. (Continua a leggere dopo la foto)



Il concorrente aveva abbandonato la casa il 10 maggio e da allora, ospitate da Barbarella a parte, di lui si erano perse le tracce. Recentemente ha fatto parte del case del ''Big brother'', l'edizione inglese del Grande Fratello, ma la sua esperienza è durata ben poco. Rodrigo Alves è stato costretto ad abbandonare la Casa del reality dopo alcune frasi a sfondo razzista che avevano acceso le polemiche e a un non meglio precisato "incidente". "Dopo un ulteriore incidente, Rodrigo è stato rimosso dalla Casa del Grande Fratello e non tornerà": questa la comunicazione ufficiale della produzione, apparsa su Twitter.

Alcune sue esternazioni a sfondo razzista avevano già indignato il pubblico del programma, che sui social ne aveva chiesto a gran voce l'espulsione. Poi tutto pare esser precipitato dopo un confessionale particolarmente turbolento, a seguito del quale il 35enne è stato definitivamente allontanato. Dopo l'abbandono del reality show Rodrigo Alves è tornato alla sua vita di sempre e mentre si trovava in vacanza a Berlino è stato arrestato. Il Ken umano è finito in manette e le foto dell'arresto hanno subito fatto il giro del web. Ma cosa è successo? Perché Rodrigo è stato arrestato?

A darne notizia è lui stesso sui propri social, dove spiega che la polizia lo ha fermato per strada chiedendogli che cosa stesse facendo e alla richiesta di esibire il passaporto l’anglo-brasiliano (recentemente espulso dal GFVip inglese) si è visto contestare un aspetto diverso da quello esibito sul documento. Per lui sono quindi scattate le manette e l’invito a rifare un altro passaporto per fare ritorno a Londra. “Ho avuto un problema qui a Berlino. La polizia mi ha fermato e mi hanno chiesto cosa ci facessi qui. Quando hanno visto il mio passaporto, ed hanno visto la foto, hanno detto che non ero la stessa persona. Quello è il vecchio passaporto, ho dimenticato di portare quello nuovo. Ora devo andare in ambasciata e chiedere un nuovo documento, per poter ritornare in Inghilterra”.

