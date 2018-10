Gli uomini impazziscono per lei e da quando ha scelto di trasformare quella parte del corpo la sua vita è cambiata. Dalla Pennsylvania si è trasferita in California e Los Angeles l’ha cambiata. Allie Kali, 24 anni, sta seguendo la ‘strada’ della notorietà, a partire dai social, dove conta però ancora poche migliaia di followers. Oltre al suo corpo quasi completamente tatuato, è la sua lingua: lo scorso aprile si è infatti operata facendosela dividere in due, una specie di lingua biforcuta. E a quanto dice, gli uomini sono contenti: ''Le mie prestazioni sono migliorate molto, gli uomini adorano il fatto che io riesca a controllare le mie due lingue'', si vanta Allie, che ha speso 25mila dollari tra l’operazione e i tatuaggi. ''Da quando ho iniziato a tatuarmi ho iniziato a intrattenere molte conversazioni sui social. Le persone sono sempre affascinate dall'arte sul mio corpo e vogliono sapere di più su quello che c'è dietro. Alcune persone confessano di voler essere più audaci di me e coprire tutto il loro corpo con tatuaggi e piercing. E io rispondo 'Perché no?' La tua vita sulla terra è molto breve, quindi perché non fai quello che desideri? Bisogna essere sempre se stessi''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Ho visto le foto di Lizard Man nel libro del Guinness dei primati quando ero ancora una bambina e ho sempre pensato che fosse bello." Al fine di ottenere la sua lingua biforcuta, Allie si è rivolta a un esperto in questa strana e dolorosa pratica. "L'artista che ho pagato per eseguire la mia biforcazione ha usato il metodo del bisturi; dove la lingua viene tagliata con un bisturi e cauterizzata o suturata'', ha raccontato la ragazza al Daily Mail. Un'operazione dolorosa che, però, da qualche tempo è diffusa tra i giovani.

''Poi - ha proseguito la ragazza - la mia lingua è stata forata due volte sulla punta di ciascun lato. Tenevo la bocca aperta mentre un assistente era dietro la mia testa tenendo i due cerchi che tenevano la fine della mia lingua. L'artista ha tracciato una linea al centro della lingua, assicurandomi di non oltrepassare il frenulo sul lato inferiore poi ha tagliato''. ''Non riuscivo a chiudere la bocca, la mia lingua era gonfia: non sono riuscita a mangiare per una settimana, ma ora sono soddisfatta'', ha detto Allie.

È la nuova moda in voga negli Stati Uniti, ci sono adepti perfino nelle Forze Armate: un gruppo di piloti, a rischio di espulsione perché la pratica è stata ufficialmente bandita dalla US Army, se l'è dovuta far ricucire in tutta fretta. In Illinois la tendenza ha già messo in allarme le autorità: l'hanno definita una "mutilazione", chiedendo di bandirla per sempre dallo Stato.

“Questo non è mio figlio Carlos”. Fabrizio Corona, dopo anni e anni la verità sul tatuaggio