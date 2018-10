Cristian Imparato è in ospedale. “Sono molto preoccupato”

È stato ricoverato in ospedale e il suo ricovero ha spaventato i fan. “Erano anni che non finivo in ospedale. Tendo ad abbattermi subito ma devo essere forte” ha raccontato ai suoi follower Cristian Imparato, il ragazzo prodigio divenuto celebre per aver partecipato a “Io canto”. Imparato, nell’ultimo periodo, è stato spesso ospite di Barbara D’Urso. Ma cosa è successo al ragazzo? Perché è finito in ospedale? Per via di alcuni problemi intestinali. Per informare i fan del suo ricovero, Imparato posta su Instagram una foto che lo ritrae in un letto d’ospedale. Pensieroso e preoccupato, il giovane artista spiega a tutti: “Erano tre anni che non finivo su un letto di un ospedale per problemi intestinali e rivivere la stessa esperienza non è di certo una bella sensazione ma bisogna andare avanti ed essere forti. Non vi nego che pur avendo un ‘caratterino’ mi demoralizzo subito e tendo a buttarmi giù. Fortunatamente ho una famiglia splendida che mi sta affianco h24 e tanta gente che mi vuole bene, questo mi stimola e mi aiuta tanto”. Continua a leggere dopo la foto

E conclude: “Spero di rimettermi presto e di riprendermi la mia vita”. Anche tutti i suoi fan si augurano che Cristian Imparato si riprenda quanto prima. Di recente il ragazzo è stato ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. La conduttrice lo ha voluto protagonista dei suoi talk sulla chirurgia estetica. Il motivo? Beh, il ragazzo è stato spesso preso come esempio quando si parla di chirurgia estrema. Lui, però, ha sempre negato di essere ricorso alla chirurgia. Continua a leggere dopo la foto

“Non ho effettuato nessun intervento, nessun trattamento chirurgico e nessun filler, non vorrei più parlarne. A me dispiace che si sia creata questa polemica”, ha più volte tentato di chiudere questa polemica ma non ci è riuscito. In effetti, a guardare quanto è cambiato dai tempi di Io canto, si direbbe che sia passato dal chirurgo. Ma se lui nega… All’epoca – il 2010 – Cristian Imparato aveva 14 anni… Continua a leggere dopo la foto

Con la sua voce straordinaria entrò subito nel cuore del pubblico. Poi, però, il ragazzo ebbe alcuni seri problemi alle corde vocali, problemi che gli impedirono di cantare come avrebbe voluto. Ovviamente la sua carriera ha molto risentito di quel problema. A Tv Talk che lo intervistò nel 2017, dichiarò: “Quest'anno mi sono preso un anno sabbatico. Dopo l'uscita del programma, ho vissuto il periodo della pubertà. Mi sono sviluppato, sono cresciuto e ho dovuto studiare. Ho avuto dei problemi vocali e della tecnica musicale. Voglio trovare una mia chiave e una mia firma”.

Avete mai visto i (bellissimi) fratelli di Raz Degan? Abbiamo imparato a conoscere l’ex della Barale sull’Isola dei Famosi, ma lui è sempre molto misterioso. Eccolo in un’immagine stupenda con la sua meravigliosa famiglia

fbq('track', 'Gossip');