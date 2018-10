Ha problemi di salute. E non è la prima che la cosa viene fuori quest’anno. Il periodo è davvero delicato per la bella di Uomini e donne che senza dubbio ha passato momenti migliori. Ad agosto Federica Benincà, ex corteggiatrice di Uomini e donne, era finita in ospedale a Torino senza però specificare di quale natura fossero i suoi problemi. “Ho passato una fantastica giornata al pronto soccorso. Problemi di salute, ma tutto ok. Solo che sono un po’ stanca e un po’ giù”, aveva scritto su Instagram facendo, neanche a dirlo, spaventare a morte i fan. Anche perché aveva aggiunto: “Ora sto decisamente meglio. Però sono un po’ così, non ho il mio solito brio”. Non si è mai saputo quale fosse stato il problema all’epoca: la ex di Uomini e donne nonché opinionista di Pomeriggio 5, ha preferito mantenere il riserbo. Ha solo detto che, nonostante il malore, sarebbe comunque partita per le vacanze. Sono passati vari mesi da agosto ma i problemi di Federica non sono finiti. Continua a leggere dopo la foto

Perché è stata di nuovo male. È stata ancora una volta la ex fidanzata di Marco Cartasegna a spiegare cosa sia successo. "Non riuscivo a bere e mangiare senza trattenere. O vomitavo o vomitavo. Avevo un dolore atroce alla bocca dello stomaco e sono andata in ospedale. Ho una brutta gastrite. Per un mese mezzo dovrò fare una cura e seguire una dieta", ha raccontato la torinese ai suoi follower. Per lei è senza dubbio un anno da dimenticare.

Beh, oltre a essere rimasta single e a soffrire per amore, di certo i problemi di salute non sono il massimo. La gastrite, poi, è molto fastidiosa. Si tratta di un'infiammazione acuta o cronica della parete interna dello stomaco. Spesso i sintomi si presentano sotto forma di attacchi acuti, ma è assai frequente che evolvano in un disturbo cronico. Ecco perché non andrebbe mai sottovalutata. Tra i sintomi più frequenti: dolore, bruciore, fastidio.

Di certo si sa che, a volte, la gastrite è provocata dal nervosismo. E Federica ne ha avute di ragioni per essere nervosa… Qualche tempo fa Federica Benincà si è espressa sulla rottura tra Marco Cartasegna e Soleil Sorgè, rispettivamente ex fidanzato ed ex amica. Sui social Federica ha fatto presente di non aver mai gioito della separazione dei due arrivata dopo un anno di rapporto. "Ma che ce frega, ma ce 'mporta", ha commentato Federica forse per far cadere l'argomento sempre spinoso.

