Con tutto il rispetto, possiamo dire che Chiara Ferragni e Fedez sono la Sandra Mondaini e il Raimondo Vianello 2.0. Scherzano, si prendono in giro e si fanno dispetti di continuo e, ogni volta, i video diventano virali. Non a caso sono la coppia più social che ci sia. E anche a Los Angeles, dove sono volati da pochi giorni con il piccolo Leone, non smettono di condividere foto, filmati e Storie a ogni ora del giorno. Uno degli ultimi video, condiviso dal rapper, ha fatto il 'botto' ed è stato rilanciato su diversi siti. Anche perché Fedez ha rischiato seriamente di mostrare ai follower particolari che era opportuno rimanessero privati. E allora sì che la sua bella mogliettina si sarebbe arrabbiata se nel filmato in questione fosse stata immortalata completamente nuda! Un particolare, questo, che non è passato inosservato tra i fan di Fedez. Il 'set' del nuovo scherzo del rapper, infatti, è il bagno di casa (quella in California). C'è Chiara che sta facendo la doccia e lui, di nascosto, si presenta con il cellulare in mano per farle uno dei suoi dispetti. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Terzo incomodo @lelepons 😅 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Ott 6, 2018 at 1:30 PDT

La telecamera riprende la Ferragni nella doccia (ma si vedono solo le gambe), poi l'inquadratura si sposta sul telefono di lei. Sta ascoltando la musica e il marito pensa bene di cambiarle la playlist. Fedez cerca Massimo Ranieri e partono le note di 'Perdere l'amore'. E poi commenta: "Buona playlist, amore". Non a caso la didascalia del post di Fedez, che evidentemente conosce bene la moglie, è 'Quando vuoi davvero perdere l'amore'. Non l'avrà certo perso, ma immaginiamo che la Ferragni avrebbe preferito continuare ad ascoltare la musica che aveva scelto anziché quella di Ranieri.

Il post ha ovviamente collezionato una serie infinita di visualizzazioni (oltre 2 milioni!) e di commenti. Tutti a ridere per il dispetto di Fedez a Chiara, che ormai si sarà abituata ai suoi scherzetti. Sono fatti così e c'è chi li ama e chi non li tollera. Ma a giudicare dal numero di follower di Instagram (insieme ne hanno più di 20 milioni) sono comunque seguitissimi. Pochi giorni prima, sempre a Los Angeles, avevano condiviso Storie che avevano fatto preoccupare i fan.

Visualizza questo post su Instagram Quando vuoi davvero perdere l’amore Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Ott 7, 2018 at 10:35 PDT





Entrambi avevano infatti condiviso video in cui mostravano il cielo colorarsi di rosso e di blu all'improvviso. Molte le ipotesi: una cometa? Un ufo? In realtà la faccenda era molto più semplice: si trattava infatti dell'ultimo esperimento dell'ex Ceo di Tesla Elon Musk. E poi, ancora più di recente, una nuova polemica ha investito Chiara. Ha infatti lanciato, in collaborazione con Evian, una serie limitata di bottigliette d'acqua griffare al prezzo di 8 euro ciascuna. Bufera immediata: la cifra è stata considerata spropositata da tanti utenti della rete che si sono subito riversati sui social a criticare l'influencer.

