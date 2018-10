Resta ancora un tema caldo del gossip il caso che ha visto protagonista Sara Affi Fella: l'ex tronista di Uomini e Donne per tutto il periodo del suo trono ha preso in giro pubblico e relazione, continuando la sua relazione con Nicola Panico. L'ex fidanzato-fidanzato ha vuotato il sacco con la redazione di “Uomini e Donne” e poi in studio al cospetto di una Maria De Filippi sotto choc ha spiegato come sono andate le cose. “Stavamo insieme quando era sul Trono, mi diceva che faceva follower e soldi per sposarci. La famiglia sapeva tutto e la copriva per i soldi”, è stata la versione dei fatti di Panico, che ha deciso di sbugiardare Sara quando ha scoperto che lei, in realtà, si era fidanzata con un altro uomo, il calciatore del Torino Vittorio Perugini. Sentitosi tradito, Nicola ha contattato Claudio della redazione di ''Uomini e Donne'' per raccontare tutto. (Continua a leggere dopo la foto)



Questa rivelazione ha lasciato senza parole i telespettatori che avevano creduto alla ragazza, mentre Gianni Sperti, storico opinionista del dating show di Maria De Filippi, ha esortato tutti i suoi fan a togliere il follow a Sara su Instagram. Il risultato? La Affi Fella è stata costretta a chiudere l'account che negli ultimi mesi utilizzava per guadagnare soldi. Grazie ai numerosi sponsor che la contattavano, Sara riusciva a guadagnarsi da vivere proprio attraverso questo potente mezzo di comunicazione social.

Alla luce dei fatti emersi, però, anche tali sponsor e l'agenzia che la rappresentava hanno preso le distanze dalla sua figura e Sara ha deciso di abbandonare il social. Ora è riapparsa, indirettamente, su Instagram grazie all’amica del cuore Marianna. La ragazza – che è sempre stata vicina a Sara, sia durante l’esperienza a Temptation Island sia durante il Trono Classico – ha rotto il silenzio degli ultimi giorni. E ha postato una foto nella quale abbraccia l’Affi Fella che, come si può notare dalla sua espressione (foto in basso), sta soffrendo parecchio.

Marianna ha pubblicato lo scatto con in sottofondo la nuova canzone di Alessandra Amoroso: Dalla tua parte. Un titolo che ben chiarisce la posizione di Marianna: nonostante tutto sarà sempre accanto a Sara, qualsiasi cosa accada. Chi invece l’ha abbandonata di sana pianta sono i diversi brand con cui Sara collaborava: dopo lo scandalo c’è stato un vero e proprio fuggi fuggi dei marchi che l’avevano reclutata come testimonial, oltre che una significativa perdita di follower.

