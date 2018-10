Dopo Temptation Island, Selvaggia ha deciso di portare importanti cambiamenti nella sua vita. La sua relazione con Francesco Chiofalo è purtroppo arrivata al capolinea. I due sono riusciti ad appassionare tutto il pubblico di Canale 5. Tantissimi sono coloro che avrebbero voluto vederli continuare la loro storia d’amore, ma la coppia non è riuscita a risolvere i suoi problemi attraverso il reality. Anzi, le difficoltà sono aumentate fino alla decisione di interrompere ogni rapporto. "Sono uscita dal programma insieme a lui, nonostante abbia avuto un comportamento scorretto nei miei confronti – aveva raccontato la Roma - Mi ha umiliata come donna. Purtroppo quando si è innamorati si è disposti ad accettare qualsiasi cosa, mi ha fatto credere che avremmo potuto ricominciare da capo, sposandoci. Ora tra di noi non c’è più nulla. Anzi, abbiamo trascorso alcuni mesi in cui sono volate, da entrambe le parti, parole pesanti, accuse e recriminazioni. Quando si è arrabbiati, delusi, può succedere anche questo". (Continua a leggere dopo la foto)



"Vorrei specializzarmi e seguire la mia grande passione per lo sport e il benessere e avere tutte le carte in regola per allenare seriamente – aveva raccontato - Attualmente seguo e consiglio alcune amiche e ho capito che mi piace moltissimo". Adesso però si torna a parlare di lei per una questione puramente estetica. Che sia una bella ragazza non c'è dubbio, ma i fan hanno notato uno strano cambiamento. E i sospetti sono calati tipo valanga. L'ex protagonista di ''Tempation Island'', da quando la sua avventuta in tv si è conclusa, ha iniziato a lavorare come influencer.

Foto che pubblicizzano bibitoni, abiti, gioielli e chi più ne ha più ne metta, ma rispetto al passato il suo aspetto è decisamente cambiato. La Roma è ricorsa infatti alla chirurgia estetica e adesso appare irriconoscibile. Il 12 settembre del 2017, la Roma si è sottoposta a un intervento di chirurgia plastica per aumentare il suo seno. L’ex concorrente di Temptation Island ha voluto ammettere il ritocchino sui social postando uno scatto direttamente dall’ospedale.

“Intervento di mastoplastica additiva! Mi sono decisa dopo tre anni. Eccomi qui dopo l’intervento, insieme a Francesca Dorio, che oltre ad essere una grande amica è una professionista eccellente. E voglio ringraziare un altro professionista eccellente, un lavoro epico, il dottor Igor Poccia. Grazie per questo sogno. Felicissima”, aveva scritto Selvaggia. La giovane ha ammesso anche si aver rifatto le labbra, ma secondo i follower ha rifatto anche qualcosa agli zigomi e alle guance che durante il reality erano secchi e quasi ossuti dati da anni di palestra, mentre invece ora appaiono più pieni e gonfi.

“Ma quale amore!”. Francesco Chiofolo, bomba sulla ex Selvaggia Roma. Chi sperava nella pace resterà molto deluso. Volano insulti