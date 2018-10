È diventata mamma qualche giorno fa, ma pur aggiornando subito i fan sul lieto evento non aveva mostrato il suo “piccolo bocciolo di rosa”, come la chiama lei. Appena nata, lo scorso 2 ottobre, l'attrice, che ha documentato su Instagram ogni passo della sua terza gravidanza, aveva scritto “Lei è qui”, accompagnando il post con la data e il nome scelto dell'ultima arrivata in famiglia con le dovute spiegazioni su pronuncia e origine. Ora che è passato qualche giorno, ha deciso di far vedere a tutti il suo splendore, Rani Rose (ma si dice 'Ronnie', ha puntualizzato), un omaggio al nonno paterno scomparso, Ron Fujikawa. È la prima figlia femmina dopo due maschietti: Ryder, 14 anni, avuto dall’ex marito Chris Robinson, cantante dei Black Croves, e Bingham, 7, nato dalla relazione con un altro cantante, Matt Bellamy dei Muse. Avrete capito che stiamo parlando di Kate Hudson, la figlia oggi 39enne di Goldie Hawn e Bill Hudson. (Continua dopo la foto)



Rani Rose è il frutto dell'amore con Danny Fujikawa, ex chitarrista dei Chief. I due fanno coppia da poco più di un anno, anche se si sono conosciuti parecchio tempo fa. “La prima volta che ho incontrato Danny avevo 23 anni ed ero visibilmente incinta di Ryder”, ha raccontato la star di Quasi Famosi di recente. “Le sue sorelle sono le mie migliori amiche, così siamo nello stesso gruppo da oltre dieci anni”, ha aggiunto. Poi, a un certo punto, si sono trovati e hanno deciso di mettere su famiglia.

E ora che la loro piccola è nata, hanno deciso di mostrarla a tutti con questa foto dolcissima. “Il nostro piccolo bocciolo di rosa”, ha scritto lei, riferendosi probabilmente al secondo nome di Rani, 'Rose'. Inutile dire che lo scatto è stato accolto con una serie infinita di like e di commenti. Come detto, la Hudson ha reso partecipi i suoi follower (ne conta più di 9 milioni solo su Instagram) per tutta la durata della gravidanza.

Visualizza questo post su Instagram She’s here 💕 Un post condiviso da Kate Hudson (@katehudson) in data: Ott 3, 2018 at 1:28 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🌹Our little rosebud🌹 Un post condiviso da Kate Hudson (@katehudson) in data: Ott 6, 2018 at 11:13 PDT





Che il parto fosse imminente i fan l'avevano intuito. Anche perché pochi giorni prima della nascita, l'attrice aveva festeggiato la gravidanza ormai agli sgoccioli con il tradizionale Baby Shower nella sua villa californiana. Ovviamente tutto rigorosamente in rosa. “Il nuovo membro della famiglia sta per fare il suo debutto sulla scena”, diceva via Instagram la sorella di lui, condividendo le foto del pomeriggio tra amici e infatti, poco dopo, Rani Rose è venuta al mondo.

