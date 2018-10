Capelli biondi, lineamenti gentili e occhioni blu come il mare. Lei è Nataliya Kuznetsova, 27enne balzata alle cronache per una recente ospitata nel salotto di Barbara D'Urso. Viso angelico, ma corpo da guinnes dei primati, perché Nataliya è la donna più muscolosa al mondo. I media internazionali hanno detto che la sua somiglianza con Hulk è impressionante e, a giudicare dalle sue misure, pare essere vero: 90 kg di peso per 179 cm di altezza, 76 cm di girovita e 13 anni di allenamenti alle spalle. Nataliya, infatti, lavora per avere il suo fisico tutto muscoli da quando di anni ne aveva 14. La 27enne, che da tempo dice di aver perso i suoi tratti femminili ma di sentirsi bene nel suo corpo, è anche campionessa mondiale di powerlifting (disciplina sportiva nella quale ogni singolo atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra). Questo l'ha portata a venir soprannominata “Hulk”. Nel 2015 aveva deciso di smettere, ma alla fine del 2018 ha annunciato il ritorno al bodybuilding professionistico. (Continua a leggere dopo la foto)



Laureata alla Moscow State Academy of Physical Culture nel 2013 la Kuznetsova ha un seguitissimo profilo Instagram nel quale mette in mostra il suo incredibile fisico. Nel suo palmarès si contano almeno sei medaglie. La prima risale al 2014, quando si è diplomata campionessa alla Coppa dell'Eurasia a Vologda, in Russia. Non solo: la Kuznetsova è la prima al mondo, nello stesso anno, a guadagnare un doppio record in armlifting e bench press nap, oltre alla coppa eurropea ed euroasiatica nelle stesse discipline. Altro successo nel 2015, con la GPA a cui si classifica prima.

Su Instagram la campionessa condivide le sue importanti e spettacolari sessioni, senza mai tralasciare di mettere in risalto bicipidi, tricipidi, È diventata una celebrità nel mondo del fitness grazie al social. Il suo account è seguito da oltre 350mila utenti, appassionati di bodybuilding e non. Oltre a mostrare i muscoli, Natalia infatti non ha rinunciato alla femminilità, ricorrendo alla chirurgia estetica per aumentare il suo décolleté.

Domenica 7 ottobre Natalia è stata ospite di Barbara D'Urso nella puntata dedicata alla chirurgia estetica. Come detto, infatti, la giovane si è sottoposta a una mastoplastica additiva perché con l'attività fisica il suo seno era completamente scomparso. “Con questo sport che faccio non ne avevo tanto, così ho deciso di farmi fare una IV”, ha raccontato a Barbara D’Urso. In studio è stato presentato anche il marito di Natalia, atleta di lotta libera. Gli uomini hanno paura di te?; domanda Barbara D’Urso ala sua ospite. ''No - è la risposta - accanto a mio marito, sembro una ragazzina''.

