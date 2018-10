“Ora sì che ragioniamo!”. Lara Zorzetto, il nuovo look incanta tutti 

Lara Rosie Zorzetto è stata senza dubbio una delle protagoniste più in vista della scorsa edizione di Temptation Island 2018 a causa dell’epilogo alquanto turbolento della sua storia d’amore con Michael De Giorgio. Dopo tre anni di fidanzamento, infatti, i due si sono lasciati al falò a causa dei comportamenti e delle bugie di lui. Molti speravano di vedere Lara sul trono di ''Uomini e Donne'', ma così non è stato. Nonostante tutto la stilista di Pordenone è riuscita ad accalappiarsi una buona fetta di fan (anche se ultimamente il numero dei follower è un rapida picchiata). Sui social, dove pubblica foto di shooting, classici servizi fotografici per pubblicizzare prodotti e istanti della sua vita personale, Lara ha pubblicato la foto del suo nuovo - ed ennesimo - cambio look. Lara ha scelto di scurire i capelli: dal castano chiaro che aveva scelto qualche tempo fa, che ravvivava e illuminava il viso, è passata al castano scuro. (Continua a leggere dopo la foto)



''E in treno tra una canzone e l’altra ho trovato questa foto di ieri..Mi avete chiesto di pubblicare una foto con il nuovo taglio e colore fatto da @marcopisaninfluencer che sei sempre il Top, la mia garanzia vivente (dal vivo sono più chiari) e così voglio condividere con voi una foto che chiude una super serata come quella di ieri con il mio amico @marcopisaninfluencer. Vi ho ascoltate!!! Tutte quante, sia sul taglio decisamente più corto che sbarazzino. Grazie come sempre pazzerello, Ti voglio bene .. ci vediamo settimana prossima'', ha scritto la Zorzetto pubblicando la foto del nuovo look.

Le extension ci sono sempre, ma Lara ha deciso di darci un bel taglio e di eliminare la frangetta. Il risultato ha fatto impazzire i fan di Lara, che sui social l'hanno intasata di commenti. ''Stai molto meglio così'', ''te sta bene qualsiasi cosa'', ''ohhh mo si, prima bruttissimi, già adesso che li hai sistemati stai davvero bene'', ''Una foto decente finalmente '', ''Lara stai benissimo con questo nuovo colore'', ''Bel taglio colore naturale che ti dona davvero'', sono alcuni dei commenti lasciati all'indirizzo della Zorzetto.

Dopo aver condiviso le emozioni, i pianti e i sorrisi all’interno del reality show estivo di Canale 5, Lara Zorzetto, Martina Sebastiani, Giada Giovanelli, Valentina De Biasi, e Raffela Giudice hanno trascorso l’estate insieme in giro per l’Italia tra eventi di lavoro e divertimento. Ma negli ultimi tempi proprio la Zorzetto si è allontanata dal gruppo. ''Visto che ci state chiedendo a tutte la stessa cosa, vi diciamo che Lara non vuole stare con noi, ci ignora e non è che la possiamo costringere. Tutto qui ragazzi, tutto a posto'', avevano risposto le ragazze in una Instagram story rispondendo alle persone che chiedevano informazioni sull'ex fidanzata di Michael.

Temptation Island. Giuseppe Santamaria: chi è il tentatore di Lara Zorzetto