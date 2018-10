Fabrizio Corona e Lele Mora: il primo accusa, ma l'ex agente dei vip non sta certo zitto e rispedisce al mittente le durissime accuse dell'ex re dei paparazzi. Nel salotto di Peter Gomez, a La Confessione, Corona ha ammesso: "Io Lele non l’ho mai ammirato, perché è stato il mago di questo lavoro attraverso rapporti di pubbliche relazioni, ma se lui fosse stato strutturalmente costruito per fare l’imprenditore di quel mestiere - continua Corona -, sarebbe potuto diventare veramente l’uomo più importante d’Italia. Perché in quel momento aveva le mani ovunque". Incalzato dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Fabrizio Corona spiega che lui e Mora non governavano la stampa ma: "Mora non dava dei titoli - ribatte Corona -, glieli davo io. Mora non aveva la capacità intellettuale e imprenditoriale di fare questo". Anzi, Corona evidenzia che grazie ai suoi scoop messi a segno nel corso degli anni oggi teme addirittura per la sua vita. (Continua a leggere dopo la foto)



A Peter Gomez, infatti, l'ex re dei paparazzi racconta: "La mia assicurazione sulla vita non c’è perché penso che nessuno me la possa dare, anzi, penso di finire presto ammazzato. Ma quello non è un problema. Non mi voglio riferire soltanto a Berlusconi, ma avevo delle cose che avrebbero potuto far cadere governi, mille governi, mille situazioni. Quando poi diventi il numero uno in quel mestiere, ti arriva di tutto". E tornando al rapporto Mora - Corona, Fabrizio a La Confessione fa una scottante rivelazione. (Continua a leggere dopo la foto)

"Ma che razza di relazione avevate lei e Lele Mora? A Lele Mora, dichiaratamente, piacciono i ragazzi", ha chiesto Gomez . "Non dichiaratamente perché è sposato e con due figli - ha precisato il fotografo -. Non gli piacciono i ragazzi omosessuali. È differente. Gli piacciono i ragazzi eterosessuali". "Io e lui non avevamo un rapporto sessuale. Per lui io sono stato il più grande amore della sua vita, perché sono stato l’unico che non ha mai avuto”, ha ammesso beffardamente Fabrizio Corona. E come dicevamo in apertura, la risposta di Lele Mora non si è fatta attendere. L'ex agente dei vip ha voluto precisare: "Era sua consuetudine - spiega Mora - chiamare in causa i vari editori e gli autorevoli direttori dei settimanali per pubblicare articoli da lui venduti ad alcuni clienti. Solitamente clienti della mia struttura. Corona , fino al 2002, dipendeva da me per ogni decisione. È noto a tutti che chi decideva le copertine di molte testate ero io che, grazie all'amicizia con noti editori, avevo la possibilità di dare visibilità a personaggi o a fatti della settimana da me suggeriti. Quindi, la scelta di chi rendere protagonista delle copertine o dei personaggi da far comparire ogni settimana, in accordo con i programmi televisivi, sono sempre stato io. Corona è un ottimo commerciante di fotografie ed un intraprendente ragazzo di bottega". (Continua a leggere dopo la foto)



"Ho dovuto risolvere - conclude Mora - i suoi problemi , sia economici , sia lavorativi e non ha mai capito niente di giornalismo pur essendo figlio di un grande giornalista". E tira in ballo il padre di Fabrizio Corona: "Negli ultimi anni di vita suo papà lo fece assumere alla Mondadori come direttore di un giornalino di gossip, Star tv, e questa impresa finì con il licenziamento del papà per colpa delle notizie e delle idee del figlio che credeva di essere lui l'editore e non la Mondadori. Purtroppo, il papà, dopo una brutta malattia, morì e il figlio continuò a pubblicare stupidaggini come quella di Lapo e la sua storia con il travestito che lo portarono addirittura in carcere e la sua storia continua credendo di essere un grande giornalista ma, purtroppo, non si è accorto che il gossip, quello di una volta, è morto".

