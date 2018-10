"Tu non ti ricorderai di me ma ci siamo viste quando eravamo piccole, al mare, a Tresnuraghes. Mia madre è nata lì. Tuo padre era amico dei miei genitori. Si stimavano tanto. Mio padre è venuto a mancare nel 2012. E tuo padre ha avuto parole molto carine e sensibili nei confronti di mia mamma. La mia mamma da allora non sorride più. E questo mi spezza il cuore. Sono felice di vedere tua madre sorridente insieme a te e alla sua nipotina. Le auguro e vi auguro il meglio dalla vita. Con affetto". Così una fan scrive a Elisabetta Canalis. L'occasione è una foto molto particolare e anche inedita condivisa dalla ex Velina di Striscia la Notizia che da tempo si è trasferita a Los Angeles per amore del marito, il chirurgo Brian Perri. L'avrete capito: lo scatto in questione, quello che ha fatto riaffiorare vecchi ricordi alla follower di 'Eli', ritrae la bellissima showgirl accanto alla mamma, la signora Bruna. E ovviamente quello che abbiamo riportato è solo uno dei tantissimi messaggi lasciati sotto al post dai fan. (Continua dopo la foto)



Ma prima la risposta della Canalis che, da sempre molto attiva su Instagram, spesso parla direttamente con i suoi follower, alla fan: "Vedrai che se le state vicino e la portate con voi sarà di nuovo felice – le scrive Elisabetta - in modo diverso ma contenta per la famiglia che ha costruito con il tuo papà. Un abbraccio". Ricordi a parte, molti altri non hanno potuto non complimentarsi con la ex Velina per la sua bella mamma e per il loro bel rapporto, soprattutto dopo la scomparsa del papà Cesare, deceduto proprio a Los Angeles nel 2017.

Ma voi l'avete mai vista la signora Canalis? Eccole qua Elisabetta e mamma Bruna, immortalate insieme a Beverly Hills, il noto e lussuoso quartiere di Los Angeles. Ed Eli scrive semplicemente "Mamma" sulla foto, accompagnando la didascalia con un cuoricino. Pioggia di like (quasi 50mila) e di commenti (oltre 300). E sotto: “Bellissime!”, “Sembrate sorelle!”, “Buon sangue non mente”, “Complimenti, bella la mamma e anche raffinata come te”.

Visualizza questo post su Instagram Mamma ❤ Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: Ott 4, 2018 at 6:04 PDT





Insomma, i fan sembrano essere tutti d'accordo sul fatto che “la mela non è caduta lontano dall'albero”, per citare un altro commento al post che è piaciuto tanto ai fan della Canalis. Che, seppure condivide spesso il suo privato su Instagram, non mostra mai il volto della figlia, Skyler Eva. Il motivo l'ha spiegato poco tempo fa proprio a una follower che le chiedeva spiegazioni: “Molti di voi sono persone normali che scrivono e pensano da persone normali. Ce ne sono altri un po’' più fuori di testa che scriverebbero cose poco carine a prescindere. Cerco solo di proteggerla più a lungo possibile…”.

