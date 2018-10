Miss Italia trema. Carlotta Maggiorana a rischio (di nuovo): cosa è saltato fuori

Carlotta Maggiorana ha rischiato di perdere il titolo di Miss Italia pochi giorni dopo la sua nomina. A lanciare la bomba era stato il settimanale Oggi, che aveva pubblicato in esclusiva gli scatti in cui compariva nuda, per un calendario. Una pratica che è espressamente vietata dal regolamento del concorso di bellezza. Ma, alla fine, la giuria ha deciso di lasciare il titolo alla bella marchigiana. Adesso, però, il settimanale diretto da Andrea Biavardi ha scovato altre foto che potrebbero mettere nei guai la ragazza. La vincitrice di Miss Italia 2018 finisce nuovamente in copertina su Oggi: tacchi a spillo e lingerie sexy per una campagna pubblicitaria, tanga (minimal) nello scatto di un calendario. Appare così la neoeletta reginetta. Dopo l'uscita delle prime foto, la commissione di garanzia del concorso aveva deciso di lasciarle il titolo nonostante i numerosi scatti piccanti. (Continua a leggere dopo la foto)



"Esaminati gli aspetti creatisi con la pubblicazione di alcune foto di nudo di Carlotta Maggiorana", la commissione di Miss Italia "ha dato parere di non incompatibilità delle immagini in questione con il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso". La Maggiorana, a proposito delle prime foto apparse su 'Oggi' si era difesa parlando a 'Chi' di scatti fatti "a tradimento". Rischia nuovamente la squalifica? Anche in questo caso Carlotta Maggiorana potrebbe essere squalificata da Miss Italia 2018.

La vincitrice del concorso, per la seconda volta, non avrebbe rispettato il regolamento secondo il quale le reginette "non devono essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti". Cosa deciderà la commissione? Carlotta Maggiorana, 26 anni, ha occhi e capelli castani. Nata in Emilia Romagna, ma marchigiana di residenza e adozione. Vive a Roma già da molti anni. Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, è attrice; è stata valletta in “Avanti un altro”, “Paperissima” (accanto a Gerry Scotti e Michelle Hunziker come paperetta) e nel mondiale superbike 2016. Ha recitato nel film “Tree of life”, con Brad Pitt e Sean Penn (“Brad Pitt è bellissimo”, ha raccontato.

“Ma Sean Penn è molto più simpatico!”), in “Un Fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni e nella fiction “Onore e rispetto”. Vita privata: Carlotta è sposata da un anno con il 39enne Emiliano Pierantoni. Quando l’ha vista per la prima volta, in un locale delle Marche, lui aveva trent’anni, lei diciassette. “Era troppo giovane per approfondire…”, ha scherzato. “Tre anni dopo, a Roma, un’amica comune ci ha presentati. Ma ho aspettato due mesi prima di dargli il primo bacio, in macchina”, ha raccontato lei.

“Miss Italia rischia la squalifica”: ora spuntano le foto vietate (anche ai minori)