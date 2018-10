Non ci vuole una laurea per capire che Chiara Ferragni e Fedez guadagnano cifre astronomiche. L'influencer e il rapper, che sono la coppia più social che ci sia, sono diventati una macchina da soldi. Già da soli, quando non erano fidanzati, erano famosissimi ma insieme hanno dimostrato che l'unione fa la forza. I rispettivi profili Instagram sono praticamente intasati di follower ed è questo, per chi non lo sapesse, è il nuovo business. Con il matrimonio, poi, hanno dato un'impennata incredibile. A popolarità e conto corrente. Chiara e Fedez sono infatti stati protagonisti di una cerimonia romantica ed esagerata (celebrata a Noto, in Sicilia, lo scorso 1 settembre) che è stata seguita da milioni di persone. Le cifre? Se quella spesa per organizzare 'il matrimonio dell'anno' (e il più social in assoluto) resta top secret, quella guadagnata, invece, è facilmente calcolabile. Basti pensare che ogni post sponsorizzato pubblicato sul profilo Instagram della Ferragni vale fra i 10 e i 20mila euro, mentre su The Blonde Salad, il suo blog, il prezzo sale a 50-60 mila dollari, riporta il sito DiLei. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Quando scopri come sei nato 😅 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Set 30, 2018 at 11:16 PDT

Con circa 200 scatti, quindi, si arriva a 20 milioni di euro. Una cifra da capogiro che però non sorprende visto il coinvolgimento che le nozze dei Ferragnez ha creato sui social: l'evento ha coinvolto 30mila autori su tutto il web, che hanno realizzato ben 117 mila post sul tema in soli 3 giorni. Ben 34 milioni le interazioni totali provenienti non solo da Instagram, ma anche da Twitter, dove l'hashtag #TheFerragnez ha spopolato con oltre 94mila post.

Il post che ha ottenuto maggiore successo è stato quello del bacio con Fedez durante i fuochi d’artificio: 'vale' la bellezza di 2,8 milioni di like e più di 44mila commenti. La stessa foto, pubblicata dal rapper, ha raccolto 1,5 milioni di like, mentre l’immagine con Leone sull’altare ne ha avuti ben 1,4 milioni. Senza contare che l'evento ha consentito ai due di aumentare i follower su Instagram: dal 31 agosto al 2 settembre la sposa ne ha conquistati 440 mila, mentre lo sposo ben 225 mila.

Visualizza questo post su Instagram 😘✌🏻 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Set 2, 2018 at 11:44 PDT

Visualizza questo post su Instagram Sir Federico 🧐 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Set 23, 2018 at 8:49 PDT

Visualizza questo post su Instagram Ready for Los Angeles! 🔥✈ Who’s in LA? 🤔 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Ott 3, 2018 at 4:58 PDT





Ma ovviamente guadagnano anche da soli. Fedez? Il rapper sta riscuotendo sempre più successo e a dimostrarlo non sono solo le classifiche o i numeri sui social, ma anche i guadagni. Com'è noto, ha una sua società, la Zedef Srl, di cui la madre è amministratrice, e, stando a quanto si legge sul sito Trash Italiano, nel 2017 ha portato a casa un utile di ben 1,5 milioni di euro. I ricavi totali sono stati 2,68 milioni, mentre le spese 0,7 milioni, con un guadagno dell’86% in più rispetto allo scorso anno. Da sottolineare inoltre che Fedez ha acquistato la quota di Newtopia che apparteneva a J-Ax per 100mila euro. Quest’ultimo ha ottenuto invece un utile decisamente inferiore, ovvero 487mila euro.

