Si sono conosciuti a maggio, a ottobre è arrivato il matrimonio. Matrimonio lampo e a sorpresa, che ha lasciato i fan senza parole. Lui, uno dei fenomeni sulla scena rapper del momento, l'ha fatto sapere con una Storia di Instagram. Con uno scatto in cui si baciano e un altro, quello classico, in cui le mani, tatuatissime, mostrano le fedi. Lui è il rapper Young Signorino, all'anagrafe Paolo Caputo. Ha 19 anni, viene da Cesena, ed è uno degli esponenti più chiacchierati della Trap italiana che ha fatto molto parlare di sé l'estate scorsa. Non solo per la sua musica, ma soprattutto per alcune dichiarazioni provocatorie rilasciate nelle poche interviste concesse (quella a Rolling Stone e in tv da Pietro Chiambretti a Matrix) e per i live che ha tenuto e che non sempre sono andati per il meglio. Il video del suo "Mmh ha ha ha" appena uscito ha sbancato YouTube con milioni e milioni di visualizzazioni. Stesso discorso per "La danza dell'ambulanza", che vede la produzione di Big Fish, e "Dolce droga". (Continua dopo la foto)



Ora si è sposato, come ha fatto sapere sui social, ma resta misteriosa l'identità della moglie. Si sa solo che si chiama Jessica. Young Signorino non l'ha presentata pubblicamente, ma ha parlato di lei in una recente intervista video a Noisey. Quando gli è stato chiesto qual è stata la cosa più bella successa nell'anno, non ha avuto dubbi: “La mia ragazza è la cosa più bella che mi è successa nell'ultimo anno. Fino a maggio non avevo niente era abbastanza tutto negativo, anche questa cosa del diventare famoso”.

Apparsa la Storia in cui lui, in total black, e lei, bionda, in vestito da sposa ma con chiodo e anfibi, i fan si sono precipitati a fargli gli auguri. E lui li ha ringraziati così: “Grazie per gli auguri, signorini. Vi voglio bene”. Ha ricevuto un'infinità di messaggi da parte dei suoi follower, tutti a congratularsi per lui per questo grande passo. Le nozze sono state celebrate lo scorso 1 ottobre con rito civile, in Comune, e alla sola presenza di amici intimi e familiari.

Qualche tempo fa si era diffusa la notizia che Young Signorino, seppur molto giovane (ha 19 anni), avesse un figlio. Alla rivista Rolling Stone disse queste parole: "Io sono il figlio di Satana, anche a mio figlio lo dirò, deve chiamarmi Papà Satana". Oggi però, come si legge sul sito Gossip e tv, il rapper di "Mmhh ha ha ha" ha spiegato a mezzo Instagram che la storia del figlio era tutta una sciocchezza.

Sposi (vip)! Un matrimonio da favola: "È stato tutto molto romantico"