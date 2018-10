Per Nadia Toffa è un momento delicato. E pensare che poteva essere un momento di sola gioia: dopo mesi di assenza dalla tv passati a curare il tumore, Nadia finalmente è tornata alla conduzione de Le Iene. La giornalista è stata accolta da un calorosissimo benvenuto da parte del pubblico e dei colleghi. Ma da poco ha ricevuto una batosta che l’ha fatta soffrire. La Toffa, molto social, si è sfogata su Instagram e ha raccontato di essere stata tradita da alcuni amici, di quelli che lei riteneva speciali. “Gli amici nella mia vita contano tantissimo. Nella vostra?? E Gli amici sono quelli che ti aiutano a rialzarti, quando le altre persone neanche si erano accorte che tu fossi caduto. Persone rare da trovare insomma Per quello si soffre a perderli e quando deludono è peggio del tradimento di un fidanzato – ha scritto - Per me almeno è così l’ho appena sperimentato purtroppo”. Continua a leggere dopo la foto

“Ieri due che credevo i miei migliori amici...mica conoscenti mi hanno tradita cavoli. Che peccato! Che delusione enorme! Vi è successo? Cosa avete fatto? Perdonato? Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore. (Cit.) Se qualcuno ti delude non prendertela, era il massimo che poteva offrirti. Dice uno saggio ma io non sono saggia e non ci riesco. Nulla è più facile che illudersi. Beato colui che non si aspetta nulla perché non sarà mai deluso dice un altro”, ha proseguito sul social. Continua a leggere dopo la foto

E ancora: “Questo è ciò che ci si spera soprattutto quando si parla di amici storici Diceva un altro saggio. Alexander Pope. E aggiungo che se centomila avessero avuto delusioni, diminuisce forse il dolore di chi viene deluso?! Vabbè È un uomo zen questo qui è un guru indiano! Poi è vero che voi che siete milioni ma anche se mi rispondete tutti che vi è successo. Non ce la farò mai lo so. Però magari mi consola sapere che anche voi siete stati delusi da cari migliori veri amici e magari mi spiegate come avete fatto a superare il momento...”. Continua a leggere dopo la foto

Nadia conclude con amarezza: “Non vi spiego il perché del tradimento tanto c’entra poco con quello che vi chiedo. Cioè semplicemente una mano.... Anche io sono fatta di carne… vi abbraccio e vi auguro una buona e serena giornata. Aspetto con ansia le vostre risposte per decidere come comportarmi 🙏🏻 grazie mille N”. Questa batosta, diciamocelo, proprio non la meritava…

