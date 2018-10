“Auguri Skyler”. I 3 anni della figlia di Elisabetta Canalis: com’è diventata 

Elisabetta Canalis, 40 anni appena compiuti, si confessa in un’intervista a “Verissimo”. L’ex Velina di “Striscia La Notizia” , divisa tra l’Italia e gli Stati Uniti, parla dei genitori e ricorda il padre scomparso quasi due anni fa. “Non potevo avere genitori migliori – confida a Silvia Toffanin – A volte pensi che si potevano avere genitori diversi, ma alla fine sono felice. Erano molto duri, molto severi. Era venuto a trovarmi negli Stati Uniti e quando mi è mancato ho detto che le cose non accadono per caso. Probabilmente è stato un bene che sia successo quando io potevo essere presente, sarebbe stata una cosa molto più sofferta se io fossi stata lontana. In questa situazione, l’unico lato positivo è che ho potuto stargli vicino fino all’ultimo. Io sono contenta di aver avuto genitori che non mi hanno mai sostenuto nella mia volontà di fare spettacolo. A casa mia, quando ho fatto le prime foto, a casa mia era uno scandalo. Immagina dopo…”. (Continua a leggere dopo la foto)



Moglie e mamma felice, Elisabetta Canalis ha da poco festeggiato i tre anni della figlia Skyler Eva (la piccola è nata il 29 settembre 2015). “3 anni da quando hai aperto gli occhi”, scrive Elisabetta sui social sotto a una foto vintage della sua bimba appena nata, un po’ in italiano un po’ in inglese, come si parla in casa loro. “Buon compleanno amore della nostra vita, siamo così orgogliosi di te, sei dolce, con un cuore grande e un’anima speciale. Mamma e papà ti amano tanto…”, si legge sul posto dell'ex velina sarda.

Poco dopo la nascita della figlia Skyler Eva, Elisabetta Canalis aveva rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo. "Adesso che ho provato la gioia della maternità, mi sento di dire che se l’avessi saputo prima un figlio lo avrei fatto già qualche anno fa. È vero, - dice - mi spaventava l’idea di fare un passo così importante. In effetti la mia vita è cambiata da quando ho preso Skyler Eva in braccio per la prima volta. Non solo perché oggi dormo poco di notte, visto che lei si sveglia perché ha fame! Ma perché mi rendo conto di avere la responsabilità della mia creatura".





"La prima volta che ho visto Skyler Eva, da mamma ho pensato che era più carina di tanti neonati che avevo visto prima che lei nascesse. Me la immaginavo più bruttina, invece ha lineamenti molto delicati. Mia figlia è bionda - aveva spiegato - con gli occhi azzurri! Desideravo proprio una bambina come lei, ha preso da mio padre. Nella mia famiglia d’origine hanno tutti gli occhi azzurri, soltanto io li ho marroni. Più che sardi i miei mi sembrano.. svedesi!''.

