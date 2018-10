Checco Zalone morto? Forse qualcuno ha scambiato il 1 ottobre con il 1 aprile: è quella la data del consueto pesce d'aprile. L'attore barese non ha avuto alcun incidente stradale: è vivo e vegeto e si gode i suoi grandi amori, ovvero moglie e figlioletta. Da questa mattina sui social si è scatenato il panico: la notizia di un incidente mortale che ha coinvolto Zalone ha fatto presto il giro del web. A rilanciare la notizia uno dei tantissimi portali di 'fake-news': "Il Messangero.it". Il nome molto simile al quotidiano romano deve aver tratto in inganno in tantissimi tant'è che molti hanno creduto e ricondiviso la notizia della morte di Checco Zalone facendola diventare virale. (Continua a leggere dopo la foto)



"Un tragico incidente stradale. È avvenuto a Milano nella notte di domenica e lunedì e ha eclissato per sempre la stella di Checco Zalone, celebre comico e amato di tutti", si legge nell'articolo. La pagina che riportava della morte di Checco Zalone è sparita e adesso non è più raggiungibile. Il Messangero.it, infatti, dà '500 Internal Server Error' forse a causa dell'eccessivo numero di visitatori ricevuti in così breve tempo. Appurato che Checco Zalone è vivo e vegeto e sta benissimo, cosa sappiamo sull'attore pugliese? (Continua a leggere dopo la foto)

Quando torna Luca Medici, in arte Checco Zalone, in sala cinematografica? L'attore pugliese dovrebbe andare sul set del suo nuovo film a fine ottobre. Visti i tempi necessari per le riprese e la lavorazione che il film richiederà, il lavoro del comico pugliese dovrebbe essere pronto per l'uscita al cinema nell'autunno 2019. Il film, come i precedenti, è prodotto da TaoDue e distribuito da Medusa. C'è grande attesa, dunque, per il ritorno in sala di Checco Zalone che sogna di ripetere quanto fatto con 'Quo Vado', pellicola che ha sbancato i botteghini. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, nelle ultime settimane Checco Zalone è finito sulla bocca di Lino Banfi. L'altro attore celebre dalla Puglia, ormai conosciuto anche come Nonno Libero, rivela: "Checco Zalone? Qualcuno ha ipotizzato: 'Perché non fate padre e figlio come il grande Sordi con Verdone?'. Per me se ci fosse una storia buona, perché no!". Checco, con un invito così... come fai a rinunciarci?

