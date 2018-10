Bestemmia al Grande Fratello Vip, brutta cosa. Panico tra i concorrenti

Caos al Grande Fratello Vip. Scoppia il panico a causa di una presunta bestemmia pronunciata da uno dei concorrenti. Il filmato incriminato ha fatto il giro del social network nella giornata di domenica 30 settembre, ma gli utenti continuano a parlarne. Tutti sono convinti che si parlerà del caso nella diretta di lunedì primo ottobre. Anche perché, nelle edizioni passate, i concorrenti che avevano bestemmiato, erano stati subito eliminati. Ricordiamo il caso di Marco Predolin che, dopo la bestemmia, è stato subito buttato fuori dalla casa di Cinecittà. Sempre nella passata edizione fu squalificato, pochi giorni dopo Predolin, anche Gianluca Impastato per aver a sua volta detto una bestemmia. Chissà cosa accadrà in questa edizione 2018. Intanto cerchiamo di capire il contesto… Il momento era dei più tranquilli: i concorrenti stavano semplicemente scherzando e ridendo tra loro. All’improvviso, però, viene pronunciata una frase che sembra contenere una bestemmia. Continua a leggere dopo la foto

A scherzare e ridere c’erano Lisa Fusco, Giulia Salemi, Fabio Basile, Walter Nudo e Francesco Monte. Alcuni di loro erano seduti sul divano, altri erano in piedi. A un certo punto, di colpo, Lisa Fusco cade. Ed è quello il momento in cui si sente la presunta bestemmia. Un telespettatore registra il momento e posta il video sul web. Scoppia il finimondo. Tutti, da domenica, non fanno che parlare di questa bestemmia e di quale provvedimenti prenderà il Grande Fratello Vip nei confronti del concorrente blasfemo. Continua a leggere dopo la foto

Ma chi ha detto la “bestemmia”? Per ora non si capisce ma in tanti sono d’accordo nell’affermare che si tratti di un uomo. Sì ma chi? E ora? I concorrenti sanno benissimo che non è permesso utilizzare certe espressioni all’interno del programma. E sanno anche cosa si rischia a esprimersi in questo modo. A ogni modo, mentre sul web il video della bestemmia è virale, c’è chi dice che non sia stata pronunciata nessuna bestemmia. Continua a leggere dopo la foto

A ogni modo, che sia stata una bestemmia o solo un miraggio, una cosa è certa: nella puntata di lunedì 1 ottobre Ilary dovrà per forza affrontare l’argomento. E intanto il concorrente "colpevole" starà di certo in ansia perché, appunto, sa che le conseguenze di una bestemmia sono disastrose. Vediamo cosa verrà fuori… Finora le bestemmie non hanno fatto altro che aumentare la curiosità verso il programma… Bah. Chissà se anche quest’anno qualcuno sarà eliminato per questa ragione. Sarà una gran puntata, quella di lunedì primo. Ricordiamo infatti che farà il suo ingresso nella casa anche Lory Del Santo che da poco ha perso un figlio 19enne.

