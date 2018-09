Il numero di telefono della marchesa al GF Vip? È vero: ecco chi (e cosa) risponde

La marchesa Daniela Del Secco d’Aragona senza freni al Grande Fratello Vip dove, ripresa 24 ore su 24, ha dato il numero di telefono a tutti i telespettatori. Il momento cruciale è andato in onda su Mediaset Extra dove gli inquilini sono ripresi in ogni momento dalle 9 alle 6. Durante una conversazione con il collega Valerio Merola, esattamente come se si trovassero nella vita di tutti i giorni, la D’Aragona ha pensato bene di fornire al conduttore il proprio numero di cellulare. Forse ‘la principessa del bon ton’ in quel momento pensava che tutti i televisori d’Italia fossero spenti o che nessuno si interessasse tanto del suo numero privato ma purtroppo così non è stato. Per sentirsi anche una volta usciti dalla casa del Grande Fratello” ha infatti sottolineato la Marchesa all’amico Merola. Il numero di telefono pare assolutamente corrispondere al suo tanto che sul web, si sono già palesati i primi screen con la sua immagine profilo su WhatsApp, in compagnia della figlia e la seguente didascalia: “Per tutta la durata del GfVip il telefono sarà gestito dalla figlia Lucrezia”. (Continua a leggere dopo la foto)



Numerosi i post pubblicati su Twitter per segnalare la clamorosa gaffe compiuta dalla Marchesa e da Valerio Merola: "Ha dato il suo numero a Merola. Pensava di non essere ascoltata e invece era ovvio che mezza Italia l’aveva sentita", "La marchesa ha dato il suo numero in diretta a Merola. Pensava di non essere ascoltataSi è sentito tutto. Avvertite la figlia!!!", "#GFVIP3 la marchesa da il suo numero di telefono in diretta a Valerio merola... adorata! ".

Molti utenti hanno provato ad aggiungere la Marchesa nella propria rubrica trovando con sorpresa la sua foto insieme alla figlia Lucrezia su l’account Whatsapp a dimostrazione che effettivamente, quello dato in diretta, si trattava veramente del numero privato della d’Aragona. E ai messaggi che arrivano sul cellulare della marchesa c’è qualcuno che risponde.

Proprio così, Ludovica, la figlia di Daniela Del Secco d’Aragona sta rispondendo a tutte le persone che in questi giorni inviano sms o messaggi su Whatsapp sul numero che la marchesa ha lasciato in diretta tv. “Buon giorno sono la figlia Ludovica, ho io il tel di mia mamma finché è nella casa.. grazie di cuore per il messaggio ed il sostegno, ne sarebbe felicissima. Per ovvi motivi non credo che questo numero durerà a lungo, in ogni caso grazie ancora e viva la Marchesa!”.

“Te lo do”. E la Marchesa lo fa davvero al GF Vip. Con ‘lui’. Davanti a tutti