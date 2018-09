“La famiglia è sempre stata il punto cardine della mia vita. Dopo il matrimonio dell’anno scorso, finalmente posso coronare il mio sogno di diventare mamma. Una gioia immensa!”. Con queste parole, a corredo di una foto in cui si mostra con un costume bianco e una mano che accarezza un pancino appena accennato, sotto l’inequivocabile iconografia del “bambino raggiante” di Keith Haring, ha annunciato la dolce attesa. Erano i primi di giugno scorso e lei, showgirl e modella, non poteva essere più raggiante dopo la scoperta perché da tempo desiderava avere un figlio. Lei è Laura Barriales, la spagnola che è famosa in Italia per aver preso parte a programmi come I Raccomandati, Buona la prima, Matinèe, Controcampo – Diritto di replica, Mezzogiorno in famiglia, L’isola dei famosi e Tiki Taka. Lo scorso anno, sempre d'estate, ha vissuto un altro giorno importante e felice, quello del suo matrimonio con Fabio Cattaneo, un imprenditore che opera nel settore del commercio di vini pregiati. (Continua dopo la foto)



Ma quelle di Laura e Fabio non sono state nozze sotto i riflettori. Al contrario di molte sue colleghe, la Barriales si è sposata nel più assoluto riserbo. E infatti solo dopo la cerimonia ha annunciato il lieto evento tramite un breve post pubblicato su Instagram: "Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata, ma mi sembra giusto comunicare a voi per primi, che mi sono sposata con Fabio. È stato il giorno più bello della mia vita, quante emozioni insieme… Grazie a tutti gli invitati di aver reso tutto così unico e nostro!’".

Discorso diverso per la maternità. Laura ha voluto condividere questa gioia con i suoi fan e, dopo l'annuncio a giugno scorso, ora ha deciso di svelare altri dettagli sul bebè in arrivo. Sempre a mezzo Instagram e sempre con un'immagine 'esplicativa'. Finita l'estate e rimesso nell'armadio il costume da bagno, la Barriales ha infatti postato una foto in cui indossa un maglione grigio con un'altra scritta inequivocabile.

Visualizza questo post su Instagram It’s a girl! 🎀🍼😍 #waitingforyou #Melania Un post condiviso da Laura Barriales (@laurabarriales) in data: Set 27, 2018 at 2:55 PDT





“It's a girl!” c'è scritto in fucsia e a caratteri cubitali sulla maglia che Laura indossa con il suo sorriso più bello. Fiocco rosa, dunque: la cicogna porterà una bambina a casa Cattaneo. Non solo il sesso. La showgirl e modella che lo scorso 18 settembre ha spento 36 candeline ha anche già rivelato il nome scelto con il marito per la loro primogenita. Si chiamerà Melania, come sottolinea nella didascalia del post: “It's a girl!” e gli hashtag “waitingforyou” e “melania”. Sotto, ovviamente, una pioggia di felicitazioni.

