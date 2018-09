È complesso affrontare una critica su una persona malata di cancro, anche se dice di averlo sconfitto. Parliamo di Nadia Toffa che, a pochi giorni dall’uscita del suo libro “Fiorire d'inverno. La mia storia”, ha creato non poche polemiche. La prima, come ricorderete, riguarda un paio di frasi infelici: “il cancro è un dono” e “tutti i tumori sono uguali”. Ampissimo il vespaio di critiche per l’ex Iena che prima ha risposto a tono a qualche commento, poi, ha chiarito con un ulteriore post (facendo ancor più confusione). Ora però la sua situazione si aggrava per un nuovo post, pubblicato su Facebook la mattina del 28 settembre 2018. “Oggi è un giorno magico”, scrive la Toffa pubblicando una foto dall'aria perplessa, e continua parlando di una somma e di un segreto: “Oggi è un giorno magico! Oggi è un giorno molto speciale. C'è una sola possibilità ogni 1.000 anni. La tua età + il tuo anno di nascita, ogni persona è = 2018. È così strano che persino gli esperti cinesi e stranieri non riescono a spiegarlo! Prova a vedere che il calcolo della tua età + la tua data di nascita dà il 2018....e capita solo quest’anno!!!! Provare per credere. Io ho provato e funziona. Niente di matematica quindi non so se sia davvero speciale come cosa. Magari qualcuno di voi ne sa di più e ce lo può dire. Buona giornata a tutti e un abbraccio grande”. (Continua dopo la foto)



Quasi inutile dire che molti utenti le hanno risposto che c'è poco di "magico": “Ma nn è strano.. è ovvio!!! Il prossimo anno facendo sempre la stessa somma ma aggiungendo un anno in piu darà 2019.. e così ovvio!!”, scrive uno, “Nulla di strano è matematica è una somma normale è come se sottrai l'anno di nascita con l'anno corrente ti da la tua eta tesoro. Il bello è che adesso tutto e speciale ogni cosa ogni istante anche un numero. Che Dio ti benedica tesoro”, risponde un altro. “Io sinceramente spero che ti abbiano hakerato il profilo mi rifiuto seriamente di credere che sia tu a scrivere”, gli risponde Giulia.

E ancora: “Sei sicura di riuscire a condurre domenica? Io fossi in te mi riposerei...Non hai un bell'aspetto senza offesa ma chi te lo fa fare??”, gli consiglia Stefania. “Nadia è troppo intelligente e acculturata per pubblicare tale caxxata..credo le abbiamo hackerato il profilo”, commenta Elena amareggiata e ancora: “Io ho come l'impressione che ci siano dei problemi dovuti alla malattia. È qui nessuno se ne accorge. Si vede da come scrive, parla, degli errori grammaticali molo importanti. Oltre del modo in cui vengono scritte. Io mi sono perfettamente resa conto che qualcosa a livello cerebrale non funziona. E parlo di problemi seri NN per dire che è scema. Non lo è mai stata, fatevi due domande se ora sta reagendo così. Un abbraccio Nadia”, scrive Ines.Cosa stia succedendo a Nadia, in effetti, nessuno lo sa. Prima la sparata generalizzata infelice sul tumore che ha infastidito tanti malati e tante persone che hanno visto morire dei cari, ora questo e allora qualche dubbio sulla sua salute viene naturale. Ma potrebbe anche essere stata hackerata. Di certo la foto che ha pubblicato non perdona, completamente diversa dalle altre, non nasconde il gonfiore della malattia e quello sguardo triste, insomma, completamente diversa dallo stile delle foto precedenti. Un fatto che già di per se dovrebbe far riflettere: perché un cambio di registro così sostanziale (seppur più vero, ci mancherebbe, Ndr)? Non ci resta che attendere con ansia e vedere cosa succede. Nel frattempo, sempre forza Nadia!

