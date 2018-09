Prima quella di New York, poi quella di Milano e ora Parigi. Alle Fashion Week Chiara Ferragni era ed è sempre in prima fila. Per forza: è l'influencer italiana numero uno al mondo, non può certo mancare agli eventi di punta, quelli cioè in cui gli stilisti presentano le nuove collezioni con show sempre più originali. Un lavoro, questo della fashion blogger, che la porta di continuo in giro per il mondo ed è proprio per questo motivo che molti fan si sono scagliati contro di lei: dovrebbe essere una mamma più presente, le fanno notare in continuazione. Ma quando Chiara è fuori, ci pensa Fedez al piccolo Leone. Il rapper si trasforma in versione 'mammo' e aggiorna la moglie (e i suoi milioni di fan, vista la quantità di Stories) ogni momento.

Alle sfilate milanesi, però, c'era pure lui, il signor Ferragnez. Ed è stato lì, nella città in cui vivono, che la Ferragni ha partecipato al maggior numero di fashion show. Lo sappiamo, come sempre, da Instagram. Moltissime le Stories pubblicate da Chiara con l'hashtag #SuppliedBy e #Advertising, a dimostrazione del fatto che si trattava di post sponsorizzati. (Continua dopo la foto)

Domanda: quanto mai avrà guadagnato con le sue Storie durante la Settimana della Moda milanese? Non è mica un segreto che Chiara prenda soldi attraverso i post di Instagram. Tra l'altro, secondo una classifica stilata qualche tempo fa da Blogometer, l'azienda di social media intelligence guidata da Sacha Monotti Graziadei, sarebbe la sesta influencer più pagata al mondo. Ha superato il traguardo di15 milioni di followers su Instagram e con un engagement di 40 milioni di utenti mensili è riuscita a far salire il prezzo di ogni suo post sponsorizzato a 12mila dollari.

Senza soffermarci sul fatto che sia riuscita a guadagnare tantissimo durante il suo on Week, usando di continuo gli hashtag appositi - #Advertising o #SuppliedBy - inseriti nella didascalia ogni volta che vuole indicare che è stata pagata per indossare quel capo oppure che il prodotto è stato fornito dal brand indicato, abbia fatto un altro bel colpo.

Visualizza questo post su Instagram Chiara wears @prada #SuppliedByPrada #mfw Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Set 20, 2018 at 10:22 PDT





E non solo era sempre in prima fila alle sfilate di Milano. Chiara ha anche "venduto" la sua immagine agli sponsor, sempre sfruttando le Stories di Instagram e i suoi oltre 15 milioni di follower. La moglie di Fedez ha così indossato le scarpe Fragiacomo, si è mossa sempre su delle auto Bmw, ha fatto vedere le nuove borse Furla e utilizzato le piastre per capelli Ghd. E poi ha sfoggiato abiti e accessori delle nuove linee Calzedonia, Versace, Prada, Alberta Ferretti. Quindi? Quanto ha guadagnato in totale? Due conti: considerando il fatto che ogni post della Ferragni viene valutato intorno ai 10mila dollari, la cifra totale si aggirerebbe intorno ai 120mila dollari, ovvero 103mila euro. È una stima, è ovvio, ma a ogni Fashion Week deve essere parecchio remunerativa per lei.

