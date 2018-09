Non è andata ai funerali del figlio. Lory Del Santo, la ragione choc

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è appena iniziata ma già ne abbiamo visto delle belle: l’attacco di panico di Ivan Cattaneo, che preso dall’ansia stava per aprire la porta rossa per scappare via; le confessioni di Jane Alexander riguardo il suo passato da alcolista, il bagno bollente della Marchesa D’Aragona che si è infilata nella vasca e ha iniziato a massaggiarsi; la dichiarazione di Giulia Salemi che ha confessato a Francesco Monte di essere innamorata di lui. Insomma, l’edizione di quest’anno se preannuncia calda, anzi, caldissima. Le polemiche maggiori, comunque, hanno riguardato Lory Del Santo che ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip nonostante abbia da poco perso un figlio. Il ragazzo si è suicidato e ovviamente la showgirl è sconvolta ma, per tornare “alla normalità” ha pensato che una buona idea è fare ciò che avrebbe fatto se il ragazzo non si fosse suicidato. Ovviamente la sua decisione è stata giudicata nel peggiore dei modi… Continua a leggere dopo la foto

Come ha spiegato più volte, la Del Santo – che aveva già firmato il contratto con la produzione del reality - ha spiegato che per lei potrebbe essere terapeutico in questo momento non rimanere a casa a rimuginare su quanto accaduto. Però ci sono alcuni problemi: il pubblico, per esempio, non ha capito come mai la showgirl non sia ancora entrata nella casa. Se per caso ci siano dei problemi… A qualcuno la faccenda non torna. Forse c’è stato un ripensamento dell’ultimo minuto? Continua a leggere dopo la foto

Ma il problema è anche un altro, più grande. La polemica è stata scatenata dal giornalista Antonello Piroso che su Twitter ha scritto: “Il 29/8 ricevo whatsapp:"Figlio più piccolo #LoryDelSanto suicida a LA.Lo dice la di lei sorella.Lory non va a funerali per paura di esclusione #GFVIP" Lory ora :"Avevo deciso di non partecipare,invece al GF ci vado come terapia" Io invece mi farei vedere direttamente da uno bravo”. Una cosa pesantissima. Continua a leggere dopo la foto

Da quando il tweet è iniziato a circolare, sul conto della Del Santo, ne sono state dette di tutti i colori. E pensare che, intervistata da Silvia Toffanin aveva detto: “Ho un solo senso di colpa: l’ultima volta che ci siamo visti non gli detto ti voglio bene anziché baciarlo e basta. Niente altro. Ho cercato di vivere da sola questo periodo senza parlare con nessuno. Senza amici. Senza poter dire la verità. Parlo per ritrovare la forza, per essere forte. Ora devo riprendermi. Devo incontrare le persone. Mi hanno detto che stare segregata nel mio dolore non mi può fare che male”.

Anedonia: la malattia che ha colpito il figlio di Lory Del Santo

