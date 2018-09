Nudo, nella doccia. Temptation Vip: la foto (scandalo) di Ivan Gonzalez

Ivan Gonzalez è uno dei protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip e come per tutti i personaggi chiacchierati dei reality, anche sul suo conto circolano diversi rumor. Nel reality show delle tentazioni Ivan sta facendo perdere la testa a Valeria Marini, che partecipa a Temptation insieme al fidanzato Patrick Baldassari, e la bellissima bionda non rifiuta affatto le sue attenzioni. Eppure, in queste ore, sono venute fuori delle indiscrezioni e delle foto bollenti del tentatore, che lasciano pensare ad un passato 'turbolento' del ragazzo. A lanciare per primo la clamorosa indiscrezione di gossip è stato Alberto Dandolo sulle pagine di Dagospia, dove ha affermato che al termine di Temptation Island, la simpatia tra Valeria e Ivan sarebbe terminata a causa di un truccatore che si sarebbe 'inserito' tra i due. (Continua a leggere dopo la foto)



Tuttavia Dandolo, nella sua rubrica, non dice che tale truccatore abbia conquistato il cuore della Marini e lascia intendere che possa aver fatto breccia anche nel cuore di Ivan, lasciando intendere quindi che il ragazzo possa avere interesse anche per gli uomini. Ma il colpo di scena clamoroso è arrivato poche ore fa dal sito, sempre informatissimo, BitchyF. Il blog ha scovato delle foto a luci rosse di Ivan Gonzalez che risalgono al 2016. In questi scatti bollenti, vediamo che l'ex tronista di Uomini e donne spagnolo, fa una doccia (completamente nudo) con un altro uomo.

Per vedere la foto con il nudo integrale potete cliccare qui. Lo scatto in questione è finito ovviamente sui social e in queste ore in molti si chiedono quale sia la verità dei fatti. Ivan è solo un ragazzo esibizionista, a cui piace attirare l'attenzione, oppure in realtà è omosessuale. Perché se così fosse il teatrino messo in scena insieme a Valeria Marini a ''Temptation Island Vip'' non starebbe in piedi. Non solo, nel passato di Ivan ci sarebbe qualche ombra.

Il tentatore della prima edizione di ''Temptation Island Vip'' ha alle spalle un passato decisamente turbolento all'interno dello studio di Uomini e Donne spagnolo. Il ragazzo, infatti, venne cacciato dal programma sentimentale perché la redazione scoprì che durante la sua partecipazione si stava sentendo in gran segreto con l'ex tronista che in passato aveva corteggiato.

