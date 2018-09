Non accennano a placarsi le reazioni per lo scandalo che ha travolto Sara Affi Fella. Come tutti ormai sanno, l'ex tronista di Uomini e Donne durante tutto il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi ha continuato ad avere rapporti con Nicola Panico, il quale però ha inaspettatamente deciso di raccontare la verità. L'esperienza sul trono di ''Uomini e Donne'' è servita solo per far crescere la sua popolarità, con conseguenti pubblicità, shooting e sponsor. Ma la verità è venuta galla e la giovane è stata smascherata. Messa alle strette, Sara ha ammesso le sue colpe e ha chiesto scusa, ma questo non è bastato per far cambiare idea alle persone che avevano creduto alla sua storia. Nel giro di poche ore la Affi Fella ha perso oltre 120mila follower (poi ha deciso di cancellare definitivamente l'account) e i suoi sponsor hanno deciso di rescindere i contratti. Sul caso sono intervenuti tanti volti del dating show di Maria De Filippi e di Temptation Island (Francesco Chiofalo e Francesca Baroni). (Continua a leggere dopo la foto)



Adesso a parlare è Nicolò Ferrari, ex corteggiatore di Nulufar Addati e tentatore della prima edizione dei ''Temptation Island Vip''. ''Sinceramente sono scioccato da tutto quello che è uscito fuori. Penso che l'unica cosa che si meriti è l'oblio più totale e non essere calcolata più da nessuno perché fa proprio schifo. Per fortuna - ha detto ancora Nicolò Ferrari - non tutti sono come Sara, ci sono coppie che hanno avuto figli, sono uscite da Uomini e Donne e sono grate alla trasmissione. Tutto dipende dall'intenzione con cui si va in quel programma quindi non è il programma che è finto ma sono alcune persone che decidono di andarci''.

Le parole dell'ex corteggiatore di Nilufar Addati sono state pesantissime ma sono stati tanti i follower che hanno condiviso il suo pensiero. Anche Francesca Baroni, ex protagonista della quarta edizione di Temptation Island, ci ha tenuto a dire la sua. La ragazza ha criticato la scelta di Sara di prendere in giro la redazione di ''Uomini e Donne'', ma ha voluto lanciare un appello a chi, in queste ore, si sta scagliando contro l'ex tronista. ''Non ho la minima intenzione di gettare benzina sul fuoco e aggregarmi alla massa perché penso che Sara non stia bene in questo momento''.

''Ritengo però che il trattamento che è stato riservato a Sara, dall’essere bannata televisivamente parlando da sponsorizzazioni alla perdita dei followers, deve essere riservato anche a tutte le ragazze che come lei erano a caccia di calciatori e che frequentano gente con un determinato numero di followers. Perché non è l’unica. Voglio pensare che come tutti sbagliano anche Sara ha sbagliato perché giovane. Magari per una situazione familiare di difficoltà economica e magari accecata dalla popolarità''.

Sara Affi Fella, una mazzata colossale. Dopo lo scandalo a Uomini e Donne (e le scuse), ‘punita’ così