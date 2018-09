Ma chi sei? Anna Tatangelo: nuovo look e seno ‘boom’. Trasformazione da 10 e lode

Nuovo look e nuovi progetti, scrive Anna Tatangelo sui social a corredo di alcuni scatti che la mostrano con i capelli corti. La cantante, dopo l’amore ritrovato con Gigi D’Alessio, ha deciso di dire addio ai capelli lunghi. Anna ha scelto un taglio più corto del solito, che le incornicia il suo viso e per lo shooting milanese sfodera tutte le sue armi di seduzione. “Sogna sempre così in grande da farti chiamare pazzo” scriveva qualche giorno fa. Per mostrare i suoi nuovo capelli, Anna non ha rinunciata a dimostrare il suo lato sexy e sui social ha pubblicato alcuni scatti che mostrano un décolleté esplosivo. “Sei sempre più bella”, scrive qualcuno della flotta di follower che in poche ore hanno apprezzato lo scatto raggiungendo una quota stellare. Per la cantante di Sora è un periodo d'oro, l'amore va a gonfie vele e la prossima primavera è previsto il matrimonio con Gigi D'Alessio. La coppia è riuscita a ricucire il loro rapporto ed è tornata ad amarsi come un tempo. (Continua a leggere dopo la foto)



La conferma definitiva è arrivata quest'estate dal settimanale Oggi. “Le ho chiesto perdono, ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita”, aveva spiegato Gigi, cui aveva fatto eco la Tatangelo, che ha fatto di tutto per salvare la loro famiglia di cui fa parte il figlio Andrea: “Da mamma e da donna ho sentito il dovere di non risparmiarmi, di non lasciare nulla di intentato per salvare il valore sacro della famiglia”.

La fine della relazione tra i due cantanti, 51 anni lui e 31 anni lei, era stata molto brurrascosa. Anna Tatangelo , dopo aver spiegato in un'intervista a Vanity Fair i motivi della rottura, era stata accusata anche dalla figlia dello stesso Gigi e di Carmela Barbato, Ilaria D'Alessio, che in un post su Instagram aveva definito la matrigna "cattiva", per poi tornare sui suoi passi e chiederle scusa.

Ora il sereno è tornato anche in famiglia. Il cantautore napoletano ha quattro figli: Claudio, Ilaria e Luca avuti dalla prima moglie. E poi Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Anna Tatangelo. La proposta di matrimonio è arrivata ad agosto. Gigi ha chiesto alla sua compagna di divenire finalmente sua moglie. Già in passato il cantante aveva avanzato tale proposta alla fidanzata ma, per un motivo o per un altro, non erano mai riusciti a realizzare questo desiderio.

